MU quyết liệt săn đón Morten Hjulmand: Lời giải cho bài toán thay thế Casemiro MU đang dẫn trước Man City trong cuộc đua giành Morten Hjulmand. Ngôi sao Sporting CP là phương án thay thế Casemiro hoàn hảo để củng cố tuyến giữa của Michael Carrick.

Manchester United đang vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua giành chữ ký của Morten Hjulmand, tiền vệ phòng ngự nổi bật của Sporting CP. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick xác định ngôi sao người Đan Mạch là nhân tố then chốt để tái thiết tuyến giữa, đặc biệt khi tương lai của các trụ cột tại Old Trafford đang trở nên bất định.

Hjulmand là mẫu tiền vệ MU đang thiếu.

Sự rút lui của Man City và khát khao của Hjulmand

Lợi thế của Manchester United càng được củng cố khi đối thủ cùng thành phố, Manchester City, dường như đã chuyển hướng quan tâm sang Elliot Anderson. Trong khi đó, Hjulmand không hề giấu giếm ý định chuyển đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Sau ba mùa bóng rèn luyện tại Bồ Đào Nha, tiền vệ 26 tuổi tin rằng đây là thời điểm chín muồi để thử thách bản thân ở một môi trường khắc nghiệt hơn.

Nhu cầu cấp thiết tại trung tâm hàng tiền vệ

Yêu cầu bổ sung nhân sự cho khu vực trung tuyến của Quỷ đỏ trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết khi Casemiro chuẩn bị chia tay đội bóng. Dù đã có những khoảnh khắc hồi sinh, ban lãnh đạo câu lạc bộ quyết định không gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Brazil nhằm hướng tới một tương lai trẻ trung và bền vững hơn.

Nếu không có sự bổ sung chất lượng, Michael Carrick sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Hiện tại, Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo là hai lựa chọn tự nhiên duy nhất cho vai trò lùi sâu. Tuy nhiên, tương lai của Ugarte cũng đang bị đặt dấu hỏi khi Newcastle United bày tỏ sự quan tâm, trong bối cảnh cầu thủ này vẫn chưa tìm được sự ổn định cần thiết kể từ khi chuyển đến từ PSG.

Phân tích thống kê: Tại sao là Hjulmand?

Dựa trên dữ liệu thống kê từ mùa giải 2025-26, Hjulmand cho thấy những thông số vượt trội, hứa hẹn sẽ mang lại sự cân bằng cho sơ đồ 4-2-3-1 của MU:

Chỉ số (mỗi 90 phút) Morten Hjulmand Casemiro Đường chuyền chính xác 59,6 45,6 Tắc bóng thành công 2,18 - Thắng tranh chấp 5,41 - Ghi bàn và kiến tạo 6 10

Mặc dù Casemiro vẫn nhỉnh hơn ở khả năng tham gia trực tiếp vào bàn thắng, nhưng Hjulmand lại vượt xa ở khả năng điều tiết và luân chuyển bóng. Khả năng thực hiện gần 60 đường chuyền chính xác mỗi trận của tiền vệ người Đan Mạch là chìa khóa để MU kiểm soát thế trận tốt hơn.

Casemiro rời đi sẽ để lại khoảng trống lớn nơi hàng tiền vệ MU.

Hạt nhân trong kỷ nguyên mới

Đáng chú ý, sự quan tâm dành cho Hjulmand không hề thay đổi ngay cả khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng thay Ruben Amorim. Tiền vệ này đã chứng minh năng lực vượt trội khi là nhân tố cốt lõi đưa Sporting CP tiến sâu tại Champions League mùa này. Sự hiện diện của anh sẽ giải phóng Bruno Fernandes khỏi nhiệm vụ lùi sâu, giúp đội trưởng MU tập trung hơn cho mặt trận tấn công.

Có thể thấy, việc chiêu mộ Hjulmand không chỉ là mua một cầu thủ, mà là đầu tư vào một hệ thống ổn định lâu dài. Nếu không sớm dứt điểm thương vụ này, Manchester United có nguy cơ rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng ngay trước thềm mùa giải mới.