MU ra giá 106 triệu USD cho Kenan Yildiz, Arsenal quyết tâm chiêu mộ Nico Williams

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn Premier League và La Liga bắt đầu kích hoạt những kế hoạch mua sắm tham vọng. Tâm điểm đổ dồn về sân Old Trafford và Emirates với những mục tiêu trị giá hàng trăm triệu USD nhằm tái thiết đội hình cho mùa giải mới.

Manchester United và canh bạc kỷ lục cho Kenan Yildiz

Manchester United đã chính thức xác định Kenan Yildiz là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Quỷ đỏ coi ngôi sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là một sự bổ sung về mặt chuyên môn mà còn là biểu tượng mới cho kỷ nguyên phát triển của câu lạc bộ. Theo báo cáo từ SportsBoom, đội chủ sân Old Trafford đã gửi lời đề nghị ban đầu trị giá 106 triệu USD.

Tuy nhiên, phía Juventus được cho là đang giữ lập trường cứng rắn khi yêu cầu con số lên tới 140 triệu USD mới chấp nhận nhả người. Sự chênh lệch về giá trị vẫn là rào cản lớn, trong khi Chelsea cũng đang âm thầm theo dõi sát sao thương vụ này để sẵn sàng nhảy vào tranh chấp chữ ký của tiền đạo trẻ đầy triển vọng.

Arsenal và kế hoạch nâng cấp hành công với Nico Williams

Bên cạnh cuộc đua của MU, Arsenal cũng đang ráo riết chuẩn bị cho một mùa hè bận rộn. Mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ là cầu thủ chạy cánh Nico Williams thuộc biên chế Athletic Club. Ban lãnh đạo đội bóng thành London đánh giá rất cao tốc độ và khả năng đột phá của ngôi sao người Tây Ban Nha.

Theo TEAMtalk, Arsenal đang theo dõi kỹ quá trình phục hồi và phong độ của Nico Williams sau khi anh trở lại từ chấn thương. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên những màn trình diễn thực tế của cầu thủ này từ nay đến cuối mùa. Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hành lang biên của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Barcelona củng cố hàng thủ, Chelsea chờ đợi Lewandowski

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang có những bước đi quan trọng để gia cố hệ thống phòng ngự. Đội chủ sân Camp Nou đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản cá nhân với trung vệ Alessandro Bastoni từ Inter Milan. Ngôi sao người Italia được xem là ưu tiên số một để nâng cấp chất lượng đội hình cho gã khổng lồ xứ Catalan.

Trong khi đó, Chelsea lại đang hướng sự chú ý đến kinh nghiệm của Robert Lewandowski. Theo Fichajes, The Blues kỳ vọng có thể sở hữu chân sút người Ba Lan dưới dạng chuyển nhượng tự do ngay sau khi hợp đồng của anh tại Barcelona hết hạn. Kinh nghiệm săn bàn thượng hạng của Lewandowski được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán dứt điểm của đội bóng thành London.

Real Madrid nhắm bộ đôi Barella và Jurrien Timber

Real Madrid cũng không đứng ngoài cuộc đua khi nhắm đến Nicolo Barella để làm mới tuyến giữa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi ra khoảng 59 triệu USD để thuyết phục Inter Milan nhượng lại tiền vệ tài hoa này. Barella được coi là sự bổ sung hoàn hảo trong bối cảnh Los Blancos đang thực hiện quá trình chuyển giao nhân sự ở hàng tiền vệ.

Đáng chú ý hơn, Real Madrid còn đang nhắm đến Jurrien Timber của Arsenal như một phương án thay thế lâu dài cho Dani Carvajal. Sự đa năng và khả năng thích nghi tốt của hậu vệ người Hà Lan là yếu tố khiến bộ phận tuyển trạch của Real đặc biệt quan tâm. Đội bóng Tây Ban Nha đang theo dõi sát tiến trình hồi phục của Timber sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng.

Các thương vụ tiềm năng khác trên thị trường

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận sự biến động giá cả mạnh mẽ từ RB Leipzig. Đội bóng nước Đức bất ngờ tăng giá bán hậu vệ Yan Diomande lên mức hơn 118 triệu USD, một con số khiến Liverpool – đội bóng đang theo đuổi cầu thủ này – phải cân nhắc lại kế hoạch tài chính.

Tại Pháp, Bradley Barcola đã yêu cầu người đại diện đàm phán để rời PSG với mong muốn gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, rào cản tài chính của đội bóng xứ Catalan vẫn là dấu hỏi lớn cho khả năng thành công của thương vụ này.

Cuối cùng, cuộc cạnh tranh cho chữ ký của Bernardo Silva đang diễn ra quyết liệt tại Thổ Nhĩ Kỳ giữa Fenerbahce và Galatasaray. Cả hai đều sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn để lôi kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha rời Manchester City. Trong khi đó, tại Premier League, MU và Chelsea cũng đang nỗ lực tranh giành tiền vệ trẻ Alex Scott từ Bournemouth, cầu thủ đang được định giá khoảng 88 triệu USD.