MU ra giá bán đứt Rashford, Ivan Toney rục rịch rời Saudi Pro League Manchester United kiên quyết với mức phí 26 triệu bảng cho Marcus Rashford, trong khi Ivan Toney để ngỏ khả năng trở lại Ngoại hạng Anh sau thời gian tại Al-Ahli.

Thị trường chuyển nhượng sáng 18/2 chứng kiến những động thái cứng rắn từ Manchester United và sự thay đổi trong định hướng sự nghiệp của nhiều ngôi sao hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào tương lai của Marcus Rashford tại Tây Ban Nha và khả năng tái xuất xứ sở sương mù của chân sút Ivan Toney.

Manchester United giữ nguyên mức giá cho Marcus Rashford

Đội bóng chủ sân Old Trafford đang thể hiện quan điểm rõ ràng về trường hợp của Marcus Rashford. Dù tiền đạo 28 tuổi đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn và hòa nhập tốt với lối chơi tại Camp Nou, Quỷ đỏ vẫn yêu cầu mức phí 26 triệu bảng cho bất kỳ thỏa thuận mua đứt nào.

Đây được xem là rào cản tài chính đáng kể với Barcelona trong bối cảnh đội bóng xứ Catalan vẫn đang nỗ lực cân đối ngân sách. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Rashford tại La Liga và Champions League là cơ sở để Man Utd tin rằng con số này phản ánh đúng giá trị thực tế của tiền đạo người Anh.

Rashford đang có phong độ ổn định trong màu áo Barcelona.

Ivan Toney muốn tìm đường về Ngoại hạng Anh

Theo Sky Sports, tiền đạo 29 tuổi Ivan Toney đang cân nhắc nghiêm túc việc rời Al-Ahli để trở lại Premier League. Sau một thời gian trải nghiệm môi trường bóng đá tại Saudi Pro League, bản năng sát thủ và khao khát thi đấu đỉnh cao dường như đang thúc giục tuyển thủ Anh tìm kiếm thử thách mới tại quê nhà.

Sự hiện diện của Toney trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới chắc chắn sẽ kích hoạt cuộc đua giữa các đội bóng lớn tại London và Manchester - những câu lạc bộ đang ráo riết săn tìm một trung phong cắm đẳng cấp thế giới.

Liverpool đẩy nhanh gia hạn với Dominik Szoboszlai

Tại Anfield, Liverpool đã đưa ra thông điệp đanh thép trước những tin đồn liên quan đến Real Madrid. Ban lãnh đạo The Kop khẳng định Dominik Szoboszlai là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.

Tiền vệ 25 tuổi người Hungary dự kiến sẽ sớm ký vào bản hợp đồng mới với các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn. Động thái này nhằm chấm dứt mọi nỗ lực chèo kéo từ các đại gia châu Âu và đảm bảo sự ổn định cho tuyến giữa của HLV đương nhiệm.

Dominik Szoboszlai đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của Liverpool.

Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng châu Âu còn ghi nhận nhiều biến động nhân sự quan trọng tại các giải đấu lớn: