MU ra giá bán đứt Rashford, Ivan Toney rục rịch rời Saudi Pro League
Manchester United kiên quyết với mức phí 26 triệu bảng cho Marcus Rashford, trong khi Ivan Toney để ngỏ khả năng trở lại Ngoại hạng Anh sau thời gian tại Al-Ahli.
Thị trường chuyển nhượng sáng 18/2 chứng kiến những động thái cứng rắn từ Manchester United và sự thay đổi trong định hướng sự nghiệp của nhiều ngôi sao hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào tương lai của Marcus Rashford tại Tây Ban Nha và khả năng tái xuất xứ sở sương mù của chân sút Ivan Toney.
Manchester United giữ nguyên mức giá cho Marcus Rashford
Đội bóng chủ sân Old Trafford đang thể hiện quan điểm rõ ràng về trường hợp của Marcus Rashford. Dù tiền đạo 28 tuổi đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn và hòa nhập tốt với lối chơi tại Camp Nou, Quỷ đỏ vẫn yêu cầu mức phí 26 triệu bảng cho bất kỳ thỏa thuận mua đứt nào.
Đây được xem là rào cản tài chính đáng kể với Barcelona trong bối cảnh đội bóng xứ Catalan vẫn đang nỗ lực cân đối ngân sách. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Rashford tại La Liga và Champions League là cơ sở để Man Utd tin rằng con số này phản ánh đúng giá trị thực tế của tiền đạo người Anh.
Ivan Toney muốn tìm đường về Ngoại hạng Anh
Theo Sky Sports, tiền đạo 29 tuổi Ivan Toney đang cân nhắc nghiêm túc việc rời Al-Ahli để trở lại Premier League. Sau một thời gian trải nghiệm môi trường bóng đá tại Saudi Pro League, bản năng sát thủ và khao khát thi đấu đỉnh cao dường như đang thúc giục tuyển thủ Anh tìm kiếm thử thách mới tại quê nhà.
Sự hiện diện của Toney trên thị trường chuyển nhượng mùa hè tới chắc chắn sẽ kích hoạt cuộc đua giữa các đội bóng lớn tại London và Manchester - những câu lạc bộ đang ráo riết săn tìm một trung phong cắm đẳng cấp thế giới.
Liverpool đẩy nhanh gia hạn với Dominik Szoboszlai
Tại Anfield, Liverpool đã đưa ra thông điệp đanh thép trước những tin đồn liên quan đến Real Madrid. Ban lãnh đạo The Kop khẳng định Dominik Szoboszlai là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn của đội bóng.
Tiền vệ 25 tuổi người Hungary dự kiến sẽ sớm ký vào bản hợp đồng mới với các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn. Động thái này nhằm chấm dứt mọi nỗ lực chèo kéo từ các đại gia châu Âu và đảm bảo sự ổn định cho tuyến giữa của HLV đương nhiệm.
Các diễn biến chuyển nhượng đáng chú ý khác
Thị trường chuyển nhượng châu Âu còn ghi nhận nhiều biến động nhân sự quan trọng tại các giải đấu lớn:
- Bayern Munich không mua đứt Nicolas Jackson: Tiền đạo người Senegal nhiều khả năng sẽ trở lại Chelsea sau khi đội bóng nước Đức quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt. Tại Stamford Bridge, tương lai của Jackson sẽ phụ thuộc vào quyết định của tân HLV Liam Rosenior.
- Nick Woltemade khao khát về Bundesliga: Tiền đạo 24 tuổi không tìm thấy cơ hội tại Newcastle United và đang nỗ lực đàm phán để gia nhập Stuttgart hoặc Bayern Munich nhằm cứu vãn sự nghiệp.
- Julian Alvarez hướng về Barcelona: Dù Atletico Madrid đang nỗ lực thuyết phục ngôi sao người Argentina gia hạn hợp đồng, nhưng tờ Sport tiết lộ Alvarez ưu tiên chuyển đến thi đấu tại sân Nou Camp trong tương lai gần.
- Jesse Lingard và ngã rẽ tại Brazil: Sau khi rời FC Seoul, cựu tiền vệ MU đang đứng trước cơ hội gia nhập CLB Remo tại giải bóng đá Brazil, đánh dấu một chương mới đầy bất ngờ ở tuổi 33.