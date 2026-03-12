MU ra tối hậu thư 30 triệu euro cho Barcelona: Điều kiện duy nhất để sở hữu Marcus Rashford Fabrizio Romano xác nhận Manchester United yêu cầu Barcelona thanh toán trọn gói 30 triệu euro cho Marcus Rashford. Nếu không, tiền đạo này sẽ trở lại Old Trafford.

Manchester United vừa gửi một thông điệp đanh thép đến sân Camp Nou: Barcelona phải chi trả đúng 30 triệu euro nếu muốn giữ chân Marcus Rashford. Đội chủ sân Old Trafford tuyên bố sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức mặc cả nào trong bối cảnh tiền đạo người Anh đang hồi sinh mạnh mẽ tại La Liga.

Sự hồi sinh của Rashford tại Camp Nou

Mùa giải năm nay chứng kiến một Marcus Rashford hoàn toàn lột xác. Trong màu áo Barcelona dưới dạng cho mượn, ngôi sao 28 tuổi đã đóng góp trực tiếp vào 23 bàn thắng, bao gồm 10 pha lập công và 13 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Phong độ chói sáng này không chỉ giúp Barca cạnh tranh danh hiệu mà còn khiến ban lãnh đạo đội bóng khát khao mua đứt anh.

Rashford tìm lại chính mình ở Camp Nou.

Bản thân Rashford cũng không giấu giếm ý định tiếp tục gắn bó với gã khổng lồ xứ Catalonia. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lúc này chính là bài toán tài chính nan giải mà Barcelona đang đối mặt. Đội bóng Tây Ban Nha đã cố gắng đàm phán nhằm giảm mức phí chuyển nhượng 30 triệu euro đã thỏa thuận ban đầu, nhưng vấp phải sự khước từ quyết liệt từ phía Quỷ đỏ.

Lập trường đanh thép từ Manchester United

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Manchester United đang nắm thế thượng phong trong thương vụ này. Thông điệp từ phía đội bóng nước Anh rất rõ ràng: nếu Barca không trả đủ 30 triệu euro, Rashford sẽ quay trở lại và Man Utd hoàn toàn thoải mái với kịch bản đó.

Ký giả Romano cho biết: "Vấn đề của Rashford là các điều khoản cá nhân gần như đã được thống nhất với Barcelona. Tuy nhiên, với cuộc bầu cử đang diễn ra tại câu lạc bộ, sẽ không có cuộc đàm phán nào trong tháng này. Chúng ta phải chờ đợi cho đến khi họ thực sự có thể đạt được thỏa thuận tài chính".

Phân tích giá trị thị trường

Đáng chú ý, nếu Rashford không ở lại Camp Nou, mức giá mà Manchester United yêu cầu trên thị trường chuyển nhượng dự kiến sẽ cao hơn đáng kể so với con số 30 triệu euro. Hiện có rất nhiều câu lạc bộ lớn đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với chân sút này sau những màn trình diễn thuyết phục tại Tây Ban Nha.

Chỉ số thống kê Thành tích tại Barca Số bàn thắng 10 Kiến tạo 13 Tổng đóng góp bàn thắng 23 Mức phí mua đứt 30 triệu euro

Có thể thấy, quả bóng hiện đang nằm bên phần sân của Barcelona. Đội chủ sân Camp Nou buộc phải giải quyết dứt điểm vấn đề tài chính và các thủ tục nội bộ nếu không muốn mất đi ngôi sao đang đạt điểm rơi phong độ cực tốt vào tay các đối thủ cạnh tranh.