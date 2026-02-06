MU rao bán Marcus Rashford tăng ngân sách, Pep Guardiola từ chối lời mời từ Inter Miami Manchester United sẵn sàng chia tay Marcus Rashford để tăng ngân sách chuyển nhượng cho HLV Michael Carrick, trong khi Pep Guardiola muốn nghỉ ngơi sau khi rời Man City.

Thị trường chuyển nhượng hè đang chứng kiến những biến động lớn tại các câu lạc bộ hàng đầu Ngoại hạng Anh. Manchester United đã đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của tiền đạo chủ lực Marcus Rashford, trong khi huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có phản hồi chính thức trước những lời mời gọi từ giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Manchester United sẵn sàng chia tay Marcus Rashford

Ban lãnh đạo Manchester United được cho là đã sẵn sàng để Marcus Rashford rời sân Old Trafford nhằm gia tăng ngân sách mua sắm cho huấn luyện viên Michael Carrick. Tiền đạo 28 tuổi hiện đang đối mặt với tương lai bất định khi thương vụ chuyển nhượng sang Barcelona đang rơi vào bế tắc.

Trong trường hợp không thể hoàn tất việc gia nhập đội bóng xứ Catalan sớm, Rashford có thể vẫn phải tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải cùng Quỷ đỏ. Hiện tại, một loạt các đội bóng tại Ngoại hạng Anh bao gồm Arsenal, Chelsea, Newcastle và Tottenham đang theo dõi sát sao mọi động thái của chân sút người Anh để sẵn sàng đưa ra lời đề nghị.

Pep Guardiola từ chối dự án của David Beckham tại Inter Miami

Bên cạnh những tin đồn về cầu thủ, tương lai của các chiến lược gia cũng là tâm điểm chú ý. Pep Guardiola dự kiến sẽ từ chối lời mời dẫn dắt Inter Miami dù cựu danh thủ David Beckham rất khao khát đưa ông về ghế nóng. Sau khi chia tay Manchester City, nhà cầm quân người Tây Ban Nha ưu tiên việc dành thời gian nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng thay vì ngay lập tức quay trở lại công tác huấn luyện tại Mỹ.

Các chuyển động khác tại London và Liverpool

Tại Chelsea, tương lai của hậu vệ Marc Cucurella đang bị đặt dấu hỏi lớn. Cầu thủ 27 tuổi nhiều khả năng sẽ chia tay sân Stamford Bridge để trở lại thi đấu tại Tây Ban Nha. Hiện tại, Atletico Madrid, Barcelona và Real Madrid đều đã có những liên hệ trực tiếp với người đại diện của tuyển thủ này.

Trong khi đó, Liverpool đang nỗ lực trẻ hóa hàng công bằng việc theo đuổi tiền đạo Yan Diomande của RB Leipzig. Ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho tương lai dài hạn của đội chủ sân Anfield tại đấu trường Ngoại hạng Anh, dù đôi bên vẫn chưa đi đến thỏa thuận miệng chính thức.

Cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ

Newcastle United đã xác định hậu vệ phải Marco Palestra của Atalanta là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh sẽ phải cạnh tranh gay gắt với Manchester City, Arsenal và Inter Milan để có được chữ ký của tuyển thủ U21 Ý.

Tại khu trung tuyến, Manchester United đang nhắm tới Hayden Hackney của Middlesbrough. Tiền vệ 23 tuổi này là học trò cũ của Michael Carrick, và Quỷ đỏ kỳ vọng sự am hiểu giữa hai thầy trò sẽ giúp thương vụ sớm được hoàn tất. Ở một diễn biến khác, Tottenham cũng đang tiến gần đến những bước đàm phán cuối cùng với Eintracht Frankfurt để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh 21 tuổi Jean-Matteo Bahoya, bất chấp mức giá không hề rẻ mà đội bóng nước Đức đưa ra.