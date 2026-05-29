MU rút lui khỏi thương vụ Elliot Anderson: Cái giá 100 triệu bảng và sự hỗn loạn của Ngoại hạng Anh Manchester United từ bỏ việc theo đuổi Elliot Anderson sau khi mức giá bị đẩy lên mức phi lý 100 triệu bảng, phơi bày sự biến động và thiếu nhất quán trên thị trường chuyển nhượng.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một trong những thương vụ kỳ lạ nhất liên quan đến tương lai của tiền vệ trẻ Elliot Anderson. Từng được kỳ vọng sẽ châm ngòi cho một cuộc đấu giá nảy lửa giữa hai gã khổng lồ thành Manchester, thương vụ này đã khép lại khi Manchester United quyết định rút lui trước kình địch Manchester City.

Sự biến động vô lý về mức định giá

Quyết định của đội chủ sân Old Trafford không chỉ phản ánh sự tỉnh táo trước một thị trường đang bị thổi giá quá đà, mà còn bộc lộ những dấu hỏi lớn về chiến lược tuyển dụng. Điểm đáng lưu ý nhất là sự biến đổi về mức giá của Anderson trong vòng chưa đầy ba tháng.

2 CLB thành Manchester tranh giành Elliot Anderson quyết liệt.

Vào cuối tháng 2, cả hai đội bóng thành Manchester đều sẵn sàng chi 75 triệu bảng. Đến đầu tháng 4, con số này giảm xuống còn 65 triệu bảng. Tuy nhiên, ngay khi mùa giải khép lại, đối tác bất ngờ yêu cầu mức giá lên tới 100 triệu bảng. Sự nhảy vọt này khiến ban lãnh đạo Quỷ đỏ từ chối tiếp tục theo đuổi vì cho rằng đây là giá trị ảo.

Chiến lược mua sắm thiếu nhất quán của Manchester United

Việc từ bỏ Anderson buộc Manchester United phải chuyển hướng, nhưng danh sách mục tiêu thay thế lại cho thấy sự hỗn loạn trong kế hoạch. Theo các báo cáo, mục tiêu của họ trải dài từ những cầu thủ trẻ tiềm năng đến các ngôi sao đẳng cấp thế giới:

Nhóm tiềm năng: Adam Wharton và Carlos Baleba.

Aurelien Tchouameni và Federico Valverde của Real Madrid.

Kế hoạch gây sốc: Alexis Mac Allister từ kình địch Liverpool.

Sự dao động từ một mục tiêu tầm trung đến những ngôi sao hàng đầu cho thấy giới thượng tầng tại Old Trafford vẫn đang loay hoay định hình một chiến lược nhất quán. Nếu không sớm bổ sung nhân sự, áp lực đè nặng lên vai Manuel Ugarte ở mùa giải tới sẽ là vô cùng lớn.

Elliot Anderson là mẫu tiền vệ nhiều CLB hàng đầu Châu Âu săn đón.

Bức tranh chung về sự nhiễu loạn tại Ngoại hạng Anh

Tình trạng nhiễu loạn thông tin không chỉ diễn ra tại Manchester. Tại Crystal Palace, chủ tịch Steve Parish đã phải trực tiếp lên tiếng dập tắt tin đồn về huấn luyện viên Oliver Glasner. Ông khẳng định chắc chắn: "Oliver sẽ không ở lại", chấm dứt những kịch bản thêu dệt từ truyền thông dù sự việc đã được định đoạt từ trước.

Ngoại hạng Anh đang chuyển dịch từ kỷ nguyên của những huấn luyện viên cá tính sang hệ thống quản trị khoa học. Trong bối cảnh đó, việc MU từ chối chi 100 triệu bảng cho Anderson là bước đi đúng đắn để tránh vết xe đổ tài chính, nhưng con đường xây dựng lại tuyến giữa vẫn còn đầy chông gai và đòi hỏi sự kiên định hơn bao giờ hết.