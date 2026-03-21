MU săn đón Alphonso Davies, tương lai Marcus Rashford đứng trước ngã rẽ lớn Manchester United quyết chiêu mộ Alphonso Davies từ Bayern Munich. Trong khi đó, Arsenal và Barcelona đối đầu trực tiếp để giành lấy sự phục vụ của Marcus Rashford.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến dồn dập khi các ông lớn bắt đầu thực hiện các nước đi chiến lược cho mùa giải mới. Tâm điểm đổ dồn vào sân Old Trafford, nơi Manchester United đang nỗ lực cải tổ hàng thủ bằng những gương mặt đẳng cấp thế giới, đồng thời phải đối mặt với bài toán giữ chân các trụ cột hàng công.

Manchester United nhắm Alphonso Davies để gia cố hành lang trái

Theo thông tin từ chuyên gia Christian Falk, Manchester United đang đẩy mạnh nỗ lực chiêu mộ hậu vệ cánh trái Alphonso Davies của Bayern Munich. "Quỷ đỏ" xác định ngôi sao người Canada là phương án chất lượng nhất để giải quyết triệt để bài toán nhân sự tại hàng phòng ngự vốn thường xuyên bị xáo trộn do chấn thương.

Phía Bayern Munich được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị cho Davies do những lo ngại về tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này. Việc sở hữu một hậu vệ có tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng như Davies sẽ là bước ngoặt lớn trong sơ đồ chiến thuật của Man Utd mùa tới.

Cuộc đua giành chữ ký Marcus Rashford và tương lai của Erling Haaland

Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United đang trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Arsenal đã chính thức gia nhập cuộc đua cùng Barcelona để tranh giành chữ ký của tiền đạo người Anh. Phía đội chủ sân Old Trafford tuyên bố sẽ không đàm phán lại các điều khoản đã thỏa thuận và yêu cầu đối tác phải đáp ứng đúng mức định giá đề ra.

Hiện tại, không chỉ Arsenal hay Barcelona, cả Chelsea và Juventus cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Rashford. Trong khi đó, một thông tin gây chấn động khác đến từ Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy được cho là đã quyết định sẽ rời Manchester City trong vòng hai năm tới. Dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, Haaland đang cân nhắc các bến đỗ mới, dù Real Madrid và Barcelona đều đang gặp những rào cản riêng về đội hình và tài chính.

Arsenal và Real Madrid thực hiện các nước đi chiến lược

Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đang nhắm tới bộ đôi Sandro Tonali và Tino Livramento từ Newcastle United nhằm nâng cấp chiều sâu đội hình. Newcastle đang đứng trước áp lực phải bán bớt ngôi sao nếu nhận được đề nghị hợp lý để cân đối ngân sách theo quy định tài chính.

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã xác định Diogo Dalot là mục tiêu hàng đầu để thay thế Dani Carvajal vào cuối mùa giải. Hậu vệ người Bồ Đào Nha đang có phong độ ổn định tại Manchester United và được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng lang cánh phải của đội bóng Hoàng gia.

Ở những diễn biến khác, Chelsea đang cân nhắc Elliot Anderson của Nottingham Forest như một phương án thay thế tiềm năng cho Enzo Fernandez. Tại vùng Đông London, West Ham đang nỗ lực đàm phán với Chelsea để mua đứt trung vệ Axel Disasi với mức giá kỳ vọng khoảng 40 triệu euro. Cuối cùng, trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool cũng đang để ngỏ khả năng chuyển đến Saudi Arabia sau khi đáo hạn hợp đồng, dù ưu tiên của anh vẫn là các câu lạc bộ hàng đầu như Real Madrid hay Inter Milan.