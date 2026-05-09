MU săn đón Sandro Tonali, Real Madrid sẵn sàng đổi Aurelien Tchouameni lấy Rodri Manchester United nỗ lực chiêu mộ Sandro Tonali, trong khi Real Madrid lên kế hoạch trao đổi Aurelien Tchouameni để sở hữu Rodri từ Manchester City.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu tiếp tục chứng kiến những biến động lớn khi các đội bóng hàng đầu bắt đầu triển khai các kế hoạch nâng cấp đội hình. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào Manchester United và Real Madrid với những mục tiêu chiến lược ở hàng tiền vệ.

Manchester United dẫn đầu cuộc đua giành Sandro Tonali

Manchester United đang chuẩn bị gửi một đề nghị chuyển nhượng quan trọng tới Newcastle United để chiêu mộ tiền vệ Sandro Tonali. Đội chủ sân Old Trafford đã chính thức thông báo sự quan tâm tới tuyển thủ người Ý, nhằm tìm kiếm một nhân tố chất lượng để nâng tầm tuyến giữa.

Tonali lọt tầm ngắm MU.

Theo báo cáo từ Tuttomercatoweb, Quỷ đỏ hiện đang chiếm ưu thế trong cuộc đua này. Sự xuất hiện của Tonali được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, điều mà HLV của MU đang rất cần trong bối cảnh tái cấu trúc lực lượng.

Real Madrid sẵn sàng để Tchouameni ra đi vì Rodri

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang lên một kế hoạch táo bạo nhằm đưa Rodri từ Manchester City trở lại La Liga. Đội bóng Hoàng gia dự kiến sẽ đưa Aurelien Tchouameni vào bản hợp đồng trao đổi để thuyết phục nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh nhả người.

Real muốn có Rodri.

Đáng chú ý, Manchester United cũng đang theo sát tình hình của Tchouameni. Tiền vệ người Pháp hiện được định giá khoảng 95 triệu USD và có thể trở thành mục tiêu thay thế nếu thương vụ trao đổi của Real Madrid không diễn ra theo kế hoạch.

Liverpool và tham vọng với Federico Valverde

Trong một diễn biến khác, Liverpool đang chuẩn bị gửi gói thầu trị giá lên tới 117 triệu USD để thuyết phục Real Madrid nhượng lại Federico Valverde. Đội bóng vùng Merseyside hy vọng có thể tận dụng những biến động tại sân Bernabeu để sở hữu ngôi sao người Uruguay. Tuy nhiên, Arsenal cũng đang theo dõi sát sao thương vụ này và sẵn sàng cạnh tranh trực tiếp.

Các chuyển động quan trọng tại London và Barcelona

Barcelona đã xác định Joao Pedro (Chelsea) là mục tiêu hàng đầu cho kế hoạch trẻ hóa hàng công với mức giá dự kiến 88 triệu USD. Trong khi đó, ban lãnh đạo Chelsea đã có buổi gặp gỡ với đại diện của Anthony Gordon (Newcastle United) để thảo luận về một vụ chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè này.

Arsenal cũng không đứng ngoài cuộc khi HLV Mikel Arteta nhắm tới Tijjani Reijnders của Manchester City. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao kỹ thuật của tuyển thủ người Hà Lan và tin rằng anh sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho lối chơi của Pháo thủ.

Khả năng tái hợp của David De Gea và tương lai Marc Cucurella

Thủ thành David De Gea mới đây đã bày tỏ nguyện vọng được quay lại khoác áo Manchester United. Dù đang thi đấu cho Fiorentina, người gác đền Tây Ban Nha vẫn ưu tiên khả năng trở lại mái nhà xưa Old Trafford nếu nhận được tín hiệu từ câu lạc bộ.

Ở vị trí hậu vệ, Atletico Madrid đã bắt đầu đàm phán chính thức với Chelsea về trường hợp của Marc Cucurella. HLV Diego Simeone muốn đưa hậu vệ này trở lại Tây Ban Nha để gia cố hành lang cánh trái sau những thay đổi nhân sự tại Stamford Bridge.

Cuối cùng, Besiktas đã gửi lời đề nghị 23,5 triệu USD tới Real Madrid cho trung vệ trẻ Raul Asencio. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang rất quyết tâm sở hữu chữ ký của tài năng này để phục vụ tham vọng tại giải quốc nội mùa tới.