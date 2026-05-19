MU săn hậu vệ Dortmund, Chelsea đổi mục tiêu người gác đền đắt giá Manchester United đang nỗ lực chiêu mộ Julian Ryerson từ Dortmund để củng cố hành lang cánh, trong khi Chelsea bất ngờ chuyển hướng sang Mike Maignan cho vị trí số một.

Thị trường chuyển nhượng đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các đại gia Premier League. Trong khi Manchester United tìm cách gia cố chiều sâu đội hình bằng một hậu vệ đa năng từ Bundesliga, Chelsea lại đang thực hiện một cuộc cải tổ triệt để ở vị trí khung gỗ dưới triều đại mới.

Manchester United tìm phương án dự phòng chất lượng từ Dortmund

Manchester United đã đưa Julian Ryerson của Borussia Dortmund vào tầm ngắm. Hậu vệ 28 tuổi người Na Uy được xem là phương án dự phòng lý tưởng cho Diogo Dalot trong bối cảnh lịch thi đấu ngày càng dày đặc. Ryerson hiện vẫn còn hợp đồng với đội bóng vùng Ruhr đến năm 2028.

Theo các báo cáo từ Sky Germany, thương vụ này có khả năng kích hoạt nếu Noussair Mazraoui rời Old Trafford. Tuy nhiên, Dortmund sẽ không để trụ cột của mình ra đi với mức giá thấp; con số dự kiến để thuyết phục đội bóng Đức nhả người là trên 30 triệu euro.

Chelsea và cuộc thanh lọc vị trí thủ môn

Tại Tây London, kế hoạch nhân sự của Chelsea đã có sự thay đổi đáng kể sau khi Xabi Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện. Đội bóng này không còn ưu tiên tài năng trẻ Mike Penders cho vị trí thủ môn số một mà chuyển hướng sang những cái tên kinh nghiệm và đẳng cấp hơn.

Mike Maignan của AC Milan hiện là mục tiêu hàng đầu trong danh sách rút gọn của The Blues. Bên cạnh đó, bộ phận tuyển trạch của Chelsea cũng đang cân nhắc các phương án khác như Bart Verbruggen, Jordan Pickford và Diogo Costa để đảm bảo sự chắc chắn trong khung thành mùa tới.

AC Milan tham vọng sở hữu Dusan Vlahovic

Ở Serie A, AC Milan đang âm thầm chuẩn bị cho một thương vụ bom tấn mang tên Dusan Vlahovic. Đội chủ sân San Siro hy vọng có thể chiêu mộ tiền đạo thuộc biên chế Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do. Điều kiện tiên quyết để thương vụ này xảy ra là Milan phải giành được tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Tương lai của Vlahovic cũng được cho là gắn liền với việc Massimiliano Allegri có tiếp tục dẫn dắt Rossoneri hay không.

Các chuyển động khác trên thị trường quốc tế

Bên cạnh các ông lớn, nhiều câu lạc bộ khác cũng đang tích cực hoạt động để tinh gọn đội hình hoặc nâng cấp lực lượng:

Chelsea thanh lý nhân sự: Tiền đạo Liam Delap đang được rao bán để giải phóng quỹ lương. Hiện Newcastle United, Everton và Brighton đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của chân sút này.

Monaco đàm phán mua đứt: Đội bóng Công quốc đang nỗ lực điều chỉnh các điều khoản tài chính để ký hợp đồng chính thức với Wout Faes (Leicester City) và Simon Adingra (Sunderland) sau thời gian mượn quân.

Al Sadd trở lại với Alessio Romagnoli: Đại diện từ Qatar đang tái khởi động cuộc đàm phán với Lazio nhằm đưa trung vệ Alessio Romagnoli sang Trung Đông thi đấu.

Những diễn biến này cho thấy một kỳ chuyển nhượng đầy biến động, nơi các câu lạc bộ không chỉ cạnh tranh về tài chính mà còn là sự tính toán kỹ lưỡng về mặt chiến thuật và cấu trúc lương thưởng.