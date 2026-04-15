MU săn lùng bộ đôi Bournemouth, Liverpool sắp hoàn tất gia hạn với Ibrahima Konate Manchester United đang theo dõi sát sao Junior Kroupi và Marcos Senesi, trong khi Liverpool tiến gần thỏa thuận giữ chân trung vệ Konate trước sự chèo kéo từ các ông lớn.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang bắt đầu chứng kiến những nước đi chiến lược từ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Trong khi Manchester United tập trung vào việc tìm kiếm những nhân tố mới từ Bournemouth, Liverpool lại ưu tiên giữ chân các trụ cột hàng phòng ngự để đảm bảo sự ổn định dưới triều đại mới.

Manchester United nhắm đến Junior Kroupi và Marcos Senesi

Theo báo cáo từ Mail, Manchester United đang cử các tuyển trạch viên theo dõi sát sao phong độ của tiền đạo Junior Kroupi và hậu vệ Marcos Senesi thuộc biên chế Bournemouth. Đây là động thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch nâng cấp đội hình toàn diện của "Quỷ đỏ".

Junior Kroupi, tài năng trẻ mới 19 tuổi, được đánh giá là một trong những tiền đạo triển vọng nhất tại Premier League. Trong khi đó, Marcos Senesi (28 tuổi) là chốt chặn giàu kinh nghiệm người Argentina, người có thể mang lại sự thép cho hàng thủ MU. Ban lãnh đạo đội bóng thành Manchester dự kiến sẽ thực hiện các bước đàm phán chính thức nếu bộ đôi này duy trì được sự ổn định đến cuối mùa giải.

Liverpool ổn định hàng thủ với Ibrahima Konate

Tại sân Anfield, trung vệ Ibrahima Konate chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng mới để cam kết tương lai lâu dài. Tuyển thủ Pháp 26 tuổi dự kiến sẽ gia hạn thêm 4 năm, chấm dứt mọi tin đồn rời đi trong mùa hè này. Động thái này giúp HLV Arne Slot duy trì được bộ khung hàng phòng ngự ổn định trước sự tiếp cận từ các CLB khác tại châu Âu.

Ngoài việc giữ chân trụ cột, Liverpool cũng đang đưa tiền đạo cánh Bazoumana Toure của Hoffenheim vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Cầu thủ 20 tuổi người Bờ Biển Ngà đã thi đấu bùng nổ tại Bundesliga và được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho hàng công của The Kop.

Bayern Munich gia nhập cuộc đua giành Anthony Gordon

Bayern Munich vừa bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tiền đạo cánh Anthony Gordon của Newcastle. Ngôi sao 25 tuổi người Anh là mục tiêu quan trọng để đại diện Bundesliga tăng cường sức mạnh hỏa lực. Theo Talksport, đội bóng nước Đức sẵn sàng chi đậm để thuyết phục Newcastle nhả người trước sự cạnh tranh gắt gao từ các đối thủ khác tại Ngoại hạng Anh.

Những chuyển động đáng chú ý tại Dortmund và Napoli

Thông tin từ Bild tiết lộ trung vệ Nico Schlotterbeck của Dortmund sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 43 đến 52 triệu bảng. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ có hiệu lực với một số CLB cụ thể như Liverpool và Real Madrid, trong khi kình địch Bayern Munich bị loại trừ khỏi danh sách này.

Về trường hợp của Jadon Sancho, tiền đạo này buộc phải chấp nhận giảm lương đáng kể nếu muốn tái hợp lâu dài với Dortmund sau khi mùa giải kết thúc. Phía Dortmund chỉ sẵn sàng đón ngôi sao 26 tuổi trở lại nếu các yêu cầu tài chính phù hợp với quỹ lương hiện tại của đội bóng.

Tại Italia, Napoli đang nỗ lực gia hạn hợp đồng với Scott McTominay trước kỳ World Cup sắp tới. Cựu cầu thủ MU đã trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ của HLV Antonio Conte và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ Naples.

Các tin tức chuyển nhượng khác

Tại London, Tottenham Hotspur đang cân nhắc khả năng chia tay hậu vệ Cristian Romero để thu hồi vốn phục vụ kế hoạch cải tổ đội hình. Trong khi đó, Aston Villa đã gia nhập cuộc đua giành chữ ký của thủ thành James Trafford từ Manchester City để tăng cường chiều sâu cho khung gỗ.

Về băng ghế huấn luyện, Bournemouth đang tìm kiếm người thay thế HLV Andoni Iraola. Marco Rose, cựu HLV RB Leipzig, đang nổi lên như ứng cử viên hàng đầu bên cạnh những cái tên như Frank Lampard và Kieran McKenna.