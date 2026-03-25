MU sẵn sàng chi 100 triệu euro cho Fermin Lopez, đại chiến Manchester vì Tonali Manchester United dự chi 100 triệu euro cho Fermin Lopez từ Barcelona, đồng thời cùng Man City cạnh tranh quyết liệt nhằm sở hữu chữ ký của tiền vệ Sandro Tonali.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những kế hoạch đầy tham vọng từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý thuộc về Manchester United khi đội bóng này sẵn sàng kích nổ bom tấn từ La Liga, cùng với đó là cuộc đối đầu trực diện giữa hai nửa xanh-đỏ thành Manchester cho mục tiêu tại Newcastle.

Manchester United và kế hoạch 100 triệu euro cho Fermin Lopez

Theo báo cáo từ El Chiringuito, Manchester United đang chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ trị giá 86,5 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) để thuyết phục Barcelona nhượng lại Fermin Lopez. Tiền vệ 22 tuổi người Tây Ban Nha hiện là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Hansi Flick tại đội chủ sân Camp Nou.

Mặc dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Quỷ đỏ, Fermin Lopez được cho là vẫn chưa có ý định chia tay Barcelona để chuyển sang thi đấu tại Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, con số 100 triệu euro mà MU đưa ra có thể sẽ khiến ban lãnh đạo Barca phải cân nhắc trong bối cảnh tài chính của câu lạc bộ.

Cuộc đua giành chữ ký Sandro Tonali

Bên cạnh mục tiêu tại Tây Ban Nha, Manchester United còn đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ kình địch Manchester City trong thương vụ Sandro Tonali. Cả hai đội bóng thành Manchester đều khát khao sở hữu chữ ký của tiền vệ 25 tuổi đang khoác áo Newcastle để củng cố tuyến giữa.

Theo Talksport, ngôi sao người Italia vẫn ưu tiên phương án quay trở lại thi đấu tại Serie A. Điều này đồng nghĩa với việc hai đội bóng thành Manchester sẽ cần đưa ra mức đãi ngộ cực lớn nếu muốn thuyết phục Tonali tiếp tục gắn bó với bóng đá xứ sở sương mù.

Các biến động nhân sự đáng chú ý khác

Hàng phòng ngự cũng là ưu tiên của nhiều đội bóng trong kỳ chuyển nhượng hè. Everton đang cân nhắc kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Ben White từ Arsenal. Cầu thủ 28 tuổi người Anh vừa có màn tái xuất trong danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia và chỉ được Arsenal cho phép ra đi nếu nhận được đề nghị tài chính thực sự hấp dẫn.

Trong khi đó, MU cũng nhắm tới Antonee Robinson của Fulham để giải quyết bài toán hành lang cánh trái. Cầu thủ 28 tuổi người Mỹ được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh thời gian qua.

Tại Italia, Juventus đang hoạt động tích cực trên thị trường. Đội bóng thành Turin đang theo dõi sát sao trung vệ Antonio Rudiger của Real Madrid, người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này. Ngoài ra, tiền đạo Randal Kolo Muani của Paris St-Germain cũng bày tỏ nguyện vọng được gia nhập Juventus sau thời gian khoác áo Tottenham theo dạng cho mượn.

Tin đồn trên băng ghế huấn luyện

Không chỉ cầu thủ, vị trí huấn luyện viên cũng có nhiều biến động. Huấn luyện viên Andoni Iraola của Bournemouth đang lọt vào tầm ngắm của cả Crystal Palace và Manchester United. Chiến lược gia 43 tuổi người Tây Ban Nha sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa hè tới và đang đứng trước nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Tại Chelsea, dù ban lãnh đạo cam kết giữ chân Liam Rosenior, nhưng cái tên Cesc Fabregas (hiện đang dẫn dắt Como) đã được đưa vào danh sách ứng viên tiềm năng nếu thành tích của đội bóng không được cải thiện trong thời gian tới.

