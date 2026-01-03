MU sẵn sàng chi 130 triệu euro cho Valverde, Liverpool tranh mua Luis Suarez Manchester United đang đẩy mạnh chiến dịch nâng cấp tuyến giữa với mục tiêu Federico Valverde trị giá 130 triệu euro, trong khi Liverpool và Newcastle United bước vào cuộc đua giành Luis Suarez.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy bất ngờ khi các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh bắt đầu thực hiện các kế hoạch mua sắm tham vọng. Tâm điểm thuộc về Manchester United với lời đề nghị kỷ lục dành cho Federico Valverde, cùng cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Liverpool và Newcastle United cho chữ ký của tiền đạo Luis Suarez từ Sporting CP.

Manchester United và kế hoạch nâng cấp tuyến giữa trị giá hàng trăm triệu euro

Manchester United đang ưu tiên việc làm mới hàng tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng tới. Mục tiêu hàng đầu được đội chủ sân Old Trafford nhắm đến là Nicolo Barella của Inter Milan. Phía câu lạc bộ Italy đã đưa ra mức giá 70 triệu euro (khoảng 61,3 triệu bảng) cho ngôi sao người Ý này.

Đáng chú ý hơn, Quỷ đỏ được cho là đã gửi một lời đề nghị khổng lồ lên tới 130 triệu euro (khoảng 113,9 triệu bảng) để thuyết phục Real Madrid nhượng lại Federico Valverde. Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay vẫn đang cân nhắc về vai trò của mình tại sân Bernabeu, đặc biệt là sau khi Jude Bellingham trở lại thi đấu, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai.

Valverde nằm trong tầm ngắm Quỷ đỏ.

Bên cạnh các ngôi sao quốc tế, Manchester United cũng đang để mắt đến tài năng trẻ Adam Wharton của Crystal Palace. Tiền vệ người Anh này được cho là ưu tiên việc gia nhập đội bóng thành Manchester hơn bất kỳ bến đỗ nào khác tại Ngoại hạng Anh.

Liverpool và cuộc cạnh tranh giành Luis Suarez

Tại Anfield, Liverpool đang đối mặt với nhu cầu bổ sung nhân sự ở nhiều vị trí. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp đang cùng Newcastle United tranh giành tiền đạo Luis Suarez của Sporting CP. Để sở hữu chân sút này, các đại diện từ Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ phải chi ra khoảng 60 triệu euro (khoảng 52,6 triệu bảng).

Suarez được Liverpool và Newcastle tranh mua.

Mối liên hệ giữa Liverpool và Inter Milan cũng trở nên phức tạp hơn khi đội bóng vùng Merseyside vẫn duy trì sự quan tâm đến hậu vệ phải Denzel Dumfries. Ở chiều ngược lại, Inter Milan đang theo dõi sát sao tình hình của tiền vệ Curtis Jones và trung vệ trẻ Giovanni Leoni thuộc biên chế Liverpool.

Biến động nhân sự tại Arsenal và Barcelona

Arsenal đang tích cực tìm kiếm một hậu vệ phải mới để sẵn sàng cho phương án thay thế Ben White, người đang nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ khác. Ivan Fresneda của Sporting CP hiện là mục tiêu hàng đầu của Pháo thủ. Ngoài ra, danh sách cân nhắc của Arsenal còn có Michael Kayode (Brentford) và Tino Livramento (Newcastle).

Trong khi đó, Barcelona đang cân nhắc chiêu mộ Gabriel Martinelli từ Arsenal. Đội chủ sân Camp Nou hy vọng có thể hoàn tất thương vụ này với mức giá khoảng 45 triệu euro (khoảng 39,4 triệu bảng), một con số được đánh giá là khá hấp dẫn trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Tham vọng của các ngôi sao và nỗ lực giữ người

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận những động thái cá nhân đáng chú ý. Tiền vệ Dominik Szoboszlai của Liverpool được cho là đang mơ về một thương vụ chuyển nhượng đến Real Madrid trong tương lai. Đồng đội của anh, Cody Gakpo, cũng lọt vào tầm ngắm của Atlético Madrid với mức định giá lên tới gần 100 triệu euro (khoảng 87,6 triệu bảng).

Tại London, Tottenham Hotspur đang nỗ lực giữ chân các trụ cột trước sự chèo kéo từ các đội bóng lớn. Trung vệ Micky van de Ven đã từ chối đàm phán gia hạn hợp đồng, dấy lên lo ngại về việc anh muốn chuyển đến Real Madrid. Đồng thời, Spurs cũng đang cạnh tranh với Juventus để giành chữ ký của Savinho, mặc dù Manchester City đang quyết tâm giữ chân ngôi sao người Brazil này.

Cuối cùng, tài năng trẻ Nico Paz của Como đang do dự về việc trở lại Real Madrid do lo ngại về thời lượng ra sân. Inter Milan đang tận dụng cơ hội này để thuyết phục cầu thủ trẻ này gia nhập với lời hứa về một vai trò quan trọng hơn trong đội hình.