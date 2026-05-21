MU sẵn sàng chi 140 triệu bảng để tái thiết hoàn toàn hàng tiền vệ Tập đoàn INEOS lên kế hoạch chiêu mộ bộ ba tiền vệ Mateus Fernandes, Carlos Baleba và Shea Charles nhằm thay thế Casemiro và Manuel Ugarte trong kỳ chuyển nhượng hè.

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu đội hình quy mô lớn, với trọng tâm là khu vực trung tuyến. Đội chủ sân Old Trafford đã xác định việc nâng cấp hàng tiền vệ là ưu tiên tối thượng để lấy lại vị thế tại đấu trường quốc nội và châu lục. Theo các báo cáo mới nhất, Quỷ đỏ dự kiến giải ngân khoảng 140 đến 150 triệu bảng để mang về ít nhất ba gương mặt mới, đồng thời thực hiện một cuộc thanh lọc nhân sự mạnh mẽ.

Kế hoạch tái thiết hàng tiền vệ của tập đoàn INEOS

Chiến lược chuyển nhượng của Manchester United mùa hè này phản ánh rõ tầm nhìn của INEOS: trẻ hóa đội hình và tối ưu hóa ngân sách vào các vị trí then chốt. Việc Casemiro chuẩn bị rời đi dưới dạng tự do và Manuel Ugarte nằm trong danh sách thanh lý đã buộc ban lãnh đạo đội bóng phải hành động quyết liệt. Một khoản ngân sách khổng lồ đã được phê duyệt để đảm bảo huấn luyện viên có được những mảnh ghép phù hợp nhất cho hệ thống chiến thuật mới.

Cụ thể, Manchester United kỳ vọng sẽ chiêu mộ được ba tiền vệ với các vai trò khác nhau: một máy quét đẳng cấp để thay thế Casemiro, một cầu thủ điều tiết lối chơi trẻ trung thay cho Ugarte và một nhân tố triển vọng để tăng cường chiều sâu đội hình.

Carlos Baleba: Người kế nhiệm Casemiro giá 80 triệu bảng

Vị trí tiền vệ phòng ngự là ưu tiên số một trong danh sách mua sắm. Với việc Casemiro không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, Manchester United đã nhắm đến Carlos Baleba của Brighton như một sự thay thế hoàn hảo. Cầu thủ này được đánh giá cao bởi khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nền tảng thể lực dồi dào và tư duy phòng ngự hiện đại.

Tuy nhiên, mức giá để sở hữu ngôi sao của Brighton không hề rẻ. Đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ phải tiêu tốn khoảng 80 triệu bảng để thuyết phục đối thủ nhượng lại trụ cột của mình. Đây là con số phản ánh đúng giá trị và tiềm năng của Baleba trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang bị lạm phát về giá cầu thủ.

Mateus Fernandes: Mắc xích quan trọng thay thế Manuel Ugarte

Bên cạnh vị trí mỏ neo, Manchester United cũng đang ráo riết tìm kiếm người thay thế Manuel Ugarte. Cái tên đang dẫn đầu danh sách này là Mateus Fernandes, tài năng trẻ đang khoác áo West Ham. Với mức giá dự kiến khoảng 40 triệu bảng, Fernandes được xem là phương án đầu tư thông minh và dài hạn.

Mateus Fernandes là một trong những mục tiêu hàng đầu khu trung tuyến Quỷ đỏ.

Đáng chú ý, đội bóng do huấn luyện viên Michael Carrick dẫn dắt đã đưa ra lời hỏi mua chính thức và hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 21 tuổi này. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Manchester United chính là tình cảm cá nhân của cầu thủ. Mateus Fernandes được cho là rất mong muốn đầu quân cho Quỷ đỏ bởi anh thần tượng người đàn anh đồng hương Bruno Fernandes và khao khát được thử lửa tại sân chơi Champions League.

Trong trường hợp thương vụ Mateus Fernandes gặp bế tắc, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng chất lượng từ Bournemouth là Alex Scott và Tyler Adams. Đây đều là những cầu thủ đã khẳng định được năng lực tại Premier League.

Shea Charles và tham vọng trẻ hóa từ Southampton

Mục tiêu thứ ba cho tuyến giữa là Shea Charles, cầu thủ thuộc biên chế Southampton, với mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 20 triệu bảng. Cầu thủ 22 tuổi này đang đứng trước cơ hội lớn để rời đội bóng sau khi Southampton không thể giành vé thăng hạng do những rắc rối liên quan đến bê bối do thám đối thủ.

Shea Charles sở hữu lối chơi đa năng, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí ở khu vực giữa sân. Đây sẽ là sự bổ sung quan trọng cho chiều sâu đội hình của Manchester United, giúp huấn luyện viên có thêm nhiều lựa chọn trong việc xoay tua cầu thủ tại các đấu trường khác nhau.

Gia cố hàng thủ với mục tiêu Lewis Hall

Không chỉ dừng lại ở hàng tiền vệ, ban lãnh đạo Manchester United cũng đang chú trọng vào việc gia cố hàng phòng ngự. Hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle United đã lọt vào tầm ngắm của đội bóng thành Manchester. Mục tiêu của thương vụ này là tìm kiếm người thay thế cho Tyrell Malacia và tạo ra sự cạnh tranh, dự phòng lâu dài cho Luke Shaw.

Mặc dù vậy, Newcastle United không có ý định để ngôi sao trẻ của mình ra đi dễ dàng. Chích chòe đang nỗ lực đàm phán một bản hợp đồng mới để giữ chân Lewis Hall trước sự chèo kéo của các ông lớn. Cuộc cải tổ của Manchester United dưới thời INEOS hứa hẹn sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới và đầy sức sống cho mùa giải tới.