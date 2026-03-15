MU sẵn sàng chi 200 triệu euro cho Nico Williams và báu vật Adam Wharton Manchester United đang khuấy đảo thị trường chuyển nhượng khi sẵn sàng phá vỡ hợp đồng của Nico Williams và gia nhập cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Adam Wharton.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động dữ dội từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm thuộc về Manchester United với kế hoạch nâng cấp đội hình toàn diện bằng những bản hợp đồng bom tấn, trong khi Arsenal và Liverpool cũng không đứng ngoài cuộc đua vũ trang này.

Đại chiến 100 triệu euro giành báu vật Adam Wharton

Chelsea, Liverpool và Manchester United đang tạo ra một cuộc đua tam mã đầy kịch tính nhằm giành chữ ký của Adam Wharton. Tiền vệ trẻ người Anh đã có những màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Crystal Palace, biến anh trở thành mục tiêu săn đón hàng đầu tại xứ sở sương mù.

Adam Wharton được săn đón.

Trước sự dòm ngó của các đại gia, Crystal Palace đã đưa ra quan điểm cứng rắn. Đội bóng thành London được cho là đã hét giá lên tới 100 triệu euro cho "báu vật" của mình nhằm ngăn chặn các nỗ lực tiếp cận trong mùa hè này. Đây là mức phí chuyển nhượng kỷ lục đối với một tiền vệ trẻ, phản ánh đúng tiềm năng to lớn mà Wharton đang sở hữu.

Manchester United sẵn sàng kích hoạt bom tấn Nico Williams

Không chỉ dừng lại ở khu trung tuyến, Manchester United đang đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường sức mạnh hành lang cánh. Mục tiêu số một hiện tại là Nico Williams, ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Athletic Club và đội tuyển Tây Ban Nha.

MU sẵn sàng chi đậm vì Nico Williams.

Nguồn tin từ Fichajes cho biết, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi trả khoảng 100 triệu euro (tương đương 86,7 triệu bảng) để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ chạy cánh này. Tuy nhiên, Quỷ đỏ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Arsenal, đội bóng cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Williams.

Arsenal đàm phán mua Castello Lukeba với giá hời

Ở một diễn biến khác, Arsenal đã mở các cuộc thảo luận với RB Leipzig về trường hợp của trung vệ người Pháp Castello Lukeba. Từng bị hét giá tới 90 triệu euro vào mùa hè năm ngoái, nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi đáng kể theo hướng có lợi cho Pháo thủ.

Điều khoản giải phóng hợp đồng của Lukeba dự kiến sẽ giảm xuống còn 80 triệu euro. Đáng chú ý hơn, theo L'Equipe, phía cầu thủ đã gợi ý rằng một thỏa thuận trị giá dưới 70 triệu euro hoàn toàn có thể được thực hiện nếu các bên tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán.

Real Madrid bật đèn xanh bán Eduardo Camavinga

Thông tin gây bất ngờ nhất đến từ Madrid khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Eduardo Camavinga. Dù là một tài năng trẻ sáng giá, Real Madrid được cho là sẽ để tuyển thủ Pháp ra đi nếu nhận được mức giá khoảng 50 triệu euro.

Sự hiện diện của nhiều ngôi sao ở tuyến giữa khiến cơ hội ra sân của Camavinga không còn được đảm bảo tuyệt đối, mở ra cơ hội cho các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh hiện thực hóa tham vọng sở hữu tiền vệ đa năng này.

Những chuyển động đáng chú ý khác trên thị trường

Bên cạnh các thương vụ bom tấn, thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng khác:

Juventus nhắm Alisson: Thủ môn người Brazil của Liverpool đã lọt vào tầm ngắm của đại diện Serie A nhằm thay thế vị trí gác đền trong tương lai.

Aston Villa tranh Julian Brandt: Đội chủ sân Villa Park đang nỗ lực cạnh tranh với các đội bóng châu Âu để chiêu mộ tiền vệ người Đức khi anh hết hạn hợp đồng với Dortmund.

Man City trói chân Phil Foden: Đội bóng của Pep Guardiola đang đẩy nhanh quá trình gia hạn hợp đồng với Foden nhằm đảm bảo tương lai dài hạn của ngôi sao này tại Etihad.

Newcastle tính chuyện tái ngộ Elliot Anderson: Chích chòe đang cân nhắc đưa người cũ trở lại để thay thế trong trường hợp Bruno Guimaraes hoặc Sandro Tonali rời đội.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè hứa hẹn sẽ còn nhiều biến động khi các đội bóng lớn bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới.