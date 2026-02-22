MU sẵn sàng chi 75 triệu euro cho Camavinga, Arsenal đàm phán chiêu mộ Rafael Leao Manchester United nỗ lực tìm người thay thế Casemiro bằng ngôi sao Real Madrid, trong khi Arsenal gia nhập cuộc đua giành chữ ký Rafael Leao từ AC Milan.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá quốc tế tối 22/2 chứng kiến những bước đi quyết liệt của các ông lớn Ngoại hạng Anh trong kế hoạch tái thiết đội hình. Tâm điểm thuộc về Manchester United và Arsenal với những mục tiêu đắt giá từ La Liga và Serie A.

Manchester United và kế hoạch làm mới tuyến giữa

Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Eduardo Camavinga của Real Madrid. Đội chủ sân Old Trafford xem tiền vệ trẻ người Pháp là phương án lý tưởng để lấp đầy khoảng trống mà Casemiro để lại. Phía Real Madrid được cho là sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị khoảng 75 triệu euro (tương đương 65,5 triệu bảng).

Camavinga là một mục tiêu của MU.

Bên cạnh Camavinga, danh sách mục tiêu của Quỷ đỏ còn xuất hiện hai cái tên tiềm năng khác là Carlos Baleba của Brighton và Elliot Anderson thuộc biên chế Nottingham Forest. Tuy nhiên, rào cản tài chính là không nhỏ khi đội bóng có thể phải chi tới gần 200 triệu bảng nếu muốn sở hữu cả hai cầu thủ này. Ở chiều ngược lại, Bayern Munich đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc theo đuổi Bruno Fernandes để ưu tiên các vị trí cấp thiết hơn.

Arsenal gia nhập cuộc đua giành Rafael Leao

Arsenal đã có những động thái cụ thể đầu tiên trong thương vụ Rafael Leao. Đại diện thành London được cho là đã tiếp xúc với người đại diện của ngôi sao người Bồ Đào Nha để thảo luận về khả năng chuyển nhượng vào mùa hè. AC Milan hiện đã cởi mở hơn trong việc để trụ cột ra đi nhưng mức giá yêu cầu sẽ không thấp hơn 75 triệu euro.

Arsenal củng cố hàng công với Leao.

Đáng chú ý, Manchester United cũng đang theo dõi sát sao tình hình của Leao, hứa hẹn một cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa hai kình địch nước Anh. Trong khi đó, tại hàng phòng ngự, trung vệ Malick Thiaw của Newcastle đang lọt vào tầm ngắm của cả Bayern Munich, MU và Liverpool.

Biến động tại Tottenham, Chelsea và các ông lớn La Liga

Tại London, Tottenham Hotspur đã đưa ra những con số cụ thể cho các trụ cột của mình. Thủ thành Guglielmo Vicario được định giá 25 triệu euro trước sự quan tâm từ Inter Milan, trong khi tiền vệ trẻ Lucas Bergvall có mức giá lên tới hơn 57 triệu bảng. Đáng chú ý, tiền đạo Darwin Nunez được cho là đang muốn rời Al Hilal để trở lại Ngoại hạng Anh, với Newcastle và Tottenham là hai điểm đến tiềm năng.

Tại Chelsea, HLV Liam Rosenior khẳng định mong muốn giữ chân trung vệ Trevoh Chalobah trước sự chèo kéo từ Aston Villa. Đội bóng của Unai Emery xem Chalobah là sự thay thế lý tưởng cho Tyrone Mings.

Trong cuộc đua tại Tây Ban Nha, Real Madrid đang tiến rất gần đến việc sở hữu Nico Schlotterbeck từ Borussia Dortmund. Barcelona dù có quan tâm nhưng đang ưu tiên Alessandro Bastoni của Inter Milan hơn. Ngoài ra, HLV Hansi Flick của Barca cũng bày tỏ sự ưu tiên cho Savinho (Manchester City) thay vì Marcus Rashford. Ở một diễn biến khác, Real Madrid thừa nhận việc chiêu mộ Pablo Barrios từ Atletico Madrid là gần như bất khả thi do mức giá yêu cầu lên tới 150 triệu euro.