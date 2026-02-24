MU sẵn sàng chi 80 triệu euro mua lại McTominay, Liverpool tính đổi Szoboszlai lấy Rodrygo Thị trường chuyển nhượng sáng 24/2 chấn động với kế hoạch tái hợp Scott McTominay của Man Utd và thương vụ trao đổi ngôi sao giữa Liverpool với Real Madrid.

Manchester United đang gây bất ngờ lớn khi cân nhắc chi 80 triệu euro để đưa Scott McTominay trở lại Old Trafford chỉ sau một mùa giải chia tay. Bên cạnh đó, Liverpool cũng đang nhen nhóm ý định thực hiện một thương vụ trao đổi nhân sự chấn động với Real Madrid nhằm làm mới hàng công.

Manchester United và kế hoạch sửa sai với Scott McTominay

Theo báo cáo từ Fichajes, ban lãnh đạo Manchester United đang theo dõi sát sao phong độ bùng nổ của Scott McTominay trong màu áo Napoli. Chứng kiến tiền vệ người Scotland trở thành trụ cột tại Serie A, Quỷ đỏ sẵn sàng chi ra con số lên tới 80 triệu euro (tương đương 70 triệu bảng) vào mùa hè tới để đưa anh trở lại Premier League.

MU đang tính đến chuyện mua lại McTominay.

Phía Napoli được cho là sẵn lòng lắng nghe những lời đề nghị hợp lý. Việc MU chấp nhận chi đậm cho một cầu thủ họ vừa bán đi cho thấy quyết tâm gia cố tuyến giữa trong bối cảnh các nhân sự hiện tại chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Kịch bản trao đổi "bom tấn" giữa Liverpool và Real Madrid

Tại Anfield, một kế hoạch chuyển nhượng táo bạo đang được cân nhắc. Liverpool có thể để tiền vệ Dominik Szoboszlai (25 tuổi) gia nhập Real Madrid. Đổi lại, The Kop kỳ vọng sẽ sở hữu chữ ký của tiền đạo cánh người Brazil, Rodrygo.

Liverpool được đồn đoán muốn chiêu mộ Rodrygo.

Rodrygo hiện cũng 25 tuổi và được xem là sự bổ sung đẳng cấp cho hành lang cánh của Liverpool. Thương vụ này nếu xảy ra sẽ là một trong những cột mốc đáng chú ý nhất giữa hai đội bóng giàu truyền thống nhất châu Âu.

Biến động nhân sự tại Old Trafford: Tìm người thay Casemiro

Man Utd cũng đang ráo riết tìm kiếm phương án thay thế Casemiro. Tiền vệ người Brazil đã bước sang tuổi 34 và nhiều khả năng sẽ rời đi khi mùa giải khép lại để chuyển sang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ hiện nay là Ibrahim Sangare của Nottingham Forest. Cầu thủ 28 tuổi người Bờ Biển Ngà được đánh giá cao nhờ khả năng càn lướt và thu hồi bóng hiệu quả.

Real Madrid nhắm trung vệ của Tottenham

Bên cạnh thương vụ trao đổi với Liverpool, Real Madrid còn đang đặt Micky van de Ven vào tầm ngắm. Trung vệ 24 tuổi người Hà Lan vẫn chưa đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Tottenham, mở ra cơ hội cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gia cố hàng phòng ngự bằng một cầu thủ có tốc độ cực tốt.

Các tin tức chuyển nhượng đáng chú ý khác

Andy Robertson: Hậu vệ trái 31 tuổi của Liverpool đang nhận được sự quan tâm sát sao từ Aston Villa, Crystal Palace và Wolves. Anh có thể chia tay Anfield vào cuối mùa giải này.

Thị trường chuyển nhượng đang dần nóng lên với những nước đi mang tính chiến lược của các đội bóng lớn, hứa hẹn một mùa hè 2026 đầy biến động.