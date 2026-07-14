MU sẵn sàng chi 85 triệu bảng cho Alex Scott để hoàn thiện tuyến giữa của Michael Carrick Sau khi chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans, Manchester United tiếp tục nhắm tới Alex Scott của Bournemouth với mức giá 85 triệu bảng nhằm hoàn thiện bộ khung tiền vệ.

Manchester United đang cho thấy tham vọng cực lớn trong việc tái thiết tuyến giữa dưới triều đại của huấn luyện viên Michael Carrick. Theo thông tin từ ký giả David Ornstein của The Athletic, "Quỷ đỏ" đã đưa tiền vệ Alex Scott của Bournemouth vào tầm ngắm với mức giá chuyển nhượng dự kiến lên tới 85 triệu bảng.

Scott vẫn đang nằm trong tầm ngắm của MU. Ảnh: Getty.

Mảnh ghép đa năng cho sơ đồ của Michael Carrick

Alex Scott, ngôi sao 22 tuổi, đang nổi lên như một trong những tiền vệ triển vọng nhất tại Premier League nhờ sự linh hoạt hiếm có. Cầu thủ người Anh có khả năng đảm nhiệm tốt cả vai trò số 6 (tiền vệ phòng ngự) lẫn số 8 (tiền vệ trung tâm), một tố chất mà ban huấn luyện Manchester United đánh giá rất cao để bổ sung cho hệ thống chiến thuật hiện tại.

Dù từng gặp khó khăn với chấn thương đầu gối trong hai mùa giải đầu tiên tại bờ biển phía nam, Scott đã có bước nhảy vọt về mặt phong độ ở mùa giải vừa qua. Anh trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình Bournemouth khi đá chính gần như mọi trận đấu, thể hiện khả năng bao quát sân ấn tượng và cường độ hoạt động không biết mệt mỏi.

Chiến lược nâng cấp hàng tiền vệ 165 triệu bảng

Động thái theo đuổi Alex Scott diễn ra ngay sau khi Manchester United hoàn tất thương vụ Andrey Santos và đang tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế cho Youri Tielemans (trị giá 35 triệu bảng). Nếu chấp nhận chi ra 85 triệu bảng cho Scott, tổng mức đầu tư cho tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford trong mùa hè này sẽ lên tới 165 triệu bảng.

Sự xuất hiện của tiền vệ người Anh được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cân bằng hoàn hảo bên cạnh tân binh Andrey Santos. Ban huấn luyện MU tin rằng kỹ thuật cá nhân và khả năng di chuyển rộng của Scott sẽ giúp tối ưu hóa không gian chơi bóng cho các đồng đội, đồng thời tăng cường khả năng thoát pressing cho toàn đội.

Rào cản về mức giá 85 triệu bảng

Mặc dù khao khát sở hữu tài năng trẻ này, Manchester United vẫn đang phải đối mặt với rào cản tài chính từ phía Bournemouth. Đội bóng chủ quản của Scott quyết giữ vững mức định giá 85 triệu bảng, con số khiến ban lãnh đạo MU phải cân nhắc kỹ lưỡng về tính tương thích và giá trị dài hạn của thương vụ.

Trong bối cảnh mùa giải mới đang cận kề, đại diện thành Manchester dự kiến sẽ đẩy nhanh tốc độ đàm phán trong những ngày tới. Mục tiêu của Michael Carrick là sớm ổn định nhân sự để triển khai các ý đồ chiến thuật mới, biến hàng tiền vệ thành bệ phóng vững chắc cho tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng.