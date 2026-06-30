MU tấn công học viện Man City: Tham vọng thâu tóm bộ đôi thần đồng 16 tuổi Manchester United đang nỗ lực lôi kéo Xavier Parker và Karim Cassim từ kình địch Man City, một bước đi táo bạo trong chiến lược tái thiết của tập đoàn INEOS.

Manchester United đang chuẩn bị thực hiện một trong những động thái quyết liệt nhất trên thị trường chuyển nhượng nội địa khi nhắm thẳng vào "trái tim" đào tạo của kình địch cùng thành phố. Theo thông tin từ Daily Mail, Quỷ đỏ đã đưa hai tài năng sáng giá nhất của học viện Manchester City là Xavier Parker và Karim Cassim vào tầm ngắm.

Chiến lược tái thiết từ nền móng của INEOS

Kể từ khi tập đoàn INEOS tiếp quản mảng vận hành bóng đá, ưu tiên tại Old Trafford đã có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì chỉ vung tiền cho những ngôi sao đã thành danh, MU đang dồn lực xây dựng lại hệ thống đào tạo trẻ tại Carrington. Việc theo đuổi Parker và Cassim không chỉ đơn thuần là bổ sung nhân sự, mà là một phần trong kế hoạch thâu tóm những nhân tố xuất sắc nhất ngay từ cấp độ thiếu niên để tạo ra trục xương sống cho tương lai.

Karim Cassim và Xavier Parker trong màu áo Man City. Ảnh: Getty Images

Chân dung hai "viên kim cương" tại Etihad

Xavier Parker được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công tiềm năng nhất xứ sở sương mù hiện nay. Dù mới bước sang tuổi 15, tuyển thủ trẻ người Anh đã sớm bộc lộ nhãn quan chiến thuật nhạy bén và thường xuyên được đôn lên thi đấu cho đội U18 Man City – một bước tiến vượt bậc so với lứa tuổi của mình.

Trong khi đó, Karim Cassim cũng không hề kém cạnh. Là gương mặt quen thuộc trong các lứa trẻ quốc gia, Cassim được quy hoạch là trụ cột tương lai của nửa xanh thành Manchester nhờ nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Việc cả hai cùng lọt vào tầm ngắm của MU cho thấy sự đánh giá rất cao từ đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ.

Thử thách vượt qua lằn ranh Manchester

Dù tham vọng là rất lớn, nhưng quá trình đàm phán hiện mới chỉ ở giai đoạn sơ khởi. Chưa có bất kỳ thỏa thuận cá nhân hay cam kết chính thức nào được thông qua. Việc thuyết phục những tài năng trẻ rời bỏ hệ thống đào tạo hàng đầu thế giới tại Etihad để chuyển sang Carrington là một thách thức không nhỏ đối với ban lãnh đạo MU.

Để thương vụ này thành công, MU cần phải chứng minh được một lộ trình thăng tiến lên đội một rõ ràng và thuyết phục hơn những gì Man City đang cung cấp. Trong quá khứ, việc cầu thủ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai đại kình địch Manchester luôn đi kèm với áp lực cực lớn. Hiện tại, cả Parker và Cassim vẫn đang tập luyện bình thường tại The Citizens, trong khi giới mộ điệu chờ đợi những bước đi tiếp theo từ phía đội chủ sân Old Trafford.