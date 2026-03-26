MU tận dụng sức hút của Bruno Fernandes để chiêu mộ tài năng trẻ Mateus Fernandes Manchester United đang dùng tầm ảnh hưởng của thủ quân Bruno Fernandes để lôi kéo Mateus Fernandes từ West Ham. Tiền vệ 21 tuổi được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa.

Manchester United đang tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của thủ quân Bruno Fernandes như một "vũ khí" quan trọng trong kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ Mateus Fernandes từ West Ham United. Trong bối cảnh tập đoàn INEOS đang ráo riết tái thiết đội hình dưới triều đại mới, sức hút từ các ngôi sao sẵn có đang trở thành lợi thế lớn cho đội chủ sân Old Trafford trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ 21 tuổi này.

Sức hút từ người đàn anh đồng hương

Điểm mấu chốt trong chiến dịch săn đón Mateus Fernandes chính là vai trò "thuyết khách" không chính thức của Bruno Fernandes. Mối quan hệ giữa hai cầu thủ đồng hương người Bồ Đào Nha đang tạo ra ưu thế cho Man Utd. Mateus Fernandes đã không ngần ngại công khai sự ngưỡng mộ dành cho thủ quân của "Quỷ đỏ", gọi anh là "điểm tham chiếu" lớn nhất trong sự nghiệp.

Chia sẻ trên tờ A Bola, Mateus Fernandes cho biết: "Điểm tham chiếu lớn nhất lúc này là Bruno, bởi đẳng cấp mà anh ấy đã khẳng định. Ngay cả thời còn ở Sporting, tôi đã thường xuyên theo dõi và cố gắng học hỏi từ anh ấy. Bruno đang chơi cùng giải đấu với tôi, có rất nhiều kinh nghiệm tại đội tuyển quốc gia và Ngoại hạng Anh. Tôi thực sự cố gắng nghiên cứu cách chơi của anh ấy".

Mục tiêu thay thế dài hạn cho Casemiro

Về mặt chuyên môn, Mateus Fernandes đã có một mùa giải ấn tượng tại West Ham với 4 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 34 lần ra sân. Anh gây chú ý với các tuyển trạch viên nhờ khả năng rê dắt lắt léo, nhãn quan chiến thuật tầm xa và cường độ hoạt động không biết mệt mỏi. Tại Old Trafford, Mateus được quy hoạch là phương án thay thế dài hạn cho lão tướng Casemiro.

Sức trẻ và kinh nghiệm đã được tôi luyện tại Ngoại hạng Anh khiến Mateus trở thành mục tiêu lý tưởng cho tham vọng trẻ hóa đội hình của Man Utd. Ban lãnh đạo đội bóng tin rằng việc sở hữu một tài năng đã hòa nhập tốt với bóng đá Anh sẽ giảm thiểu rủi ro hơn so với việc mua sắm từ các giải đấu khác.

Cơ hội từ thị trường chuyển nhượng

Thương vụ này đang đứng trước những thời cơ thuận lợi khi West Ham United trải qua một chiến dịch khó khăn và đối mặt nguy cơ xuống hạng. Nếu kịch bản này xảy ra, West Ham buộc phải bán đi những ngôi sao sáng nhất để cân bằng tài chính. Manchester United đã sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số 65 triệu bảng (tương đương 75 triệu euro) để thuyết phục đối tác.

Ngoài ra, sự xuất hiện của huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick cũng gián tiếp thúc đẩy thương vụ. Carrick đã thành công trong việc hồi sinh Bruno Fernandes ở vai trò số 10 sở trường. Một hàng tiền vệ với sự dẫn dắt của Bruno và sự năng động của Mateus Fernandes là viễn cảnh đầy hứa hẹn cho hệ thống chiến thuật của đội bóng mùa tới. Việc Man Utd chiêu mộ thành công Mateus không chỉ bổ sung chất lượng cho tuyến giữa mà còn khẳng định vị thế của câu lạc bộ trong việc thu hút nhân tài.