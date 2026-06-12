MU tăng tốc chiêu mộ Mateus Fernandes: Thương vụ bom tấn có thể ngã ngũ trong vài tuần Manchester United đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Mateus Fernandes. Dù đối mặt mức giá gần 84 triệu bảng, thương vụ dự kiến sớm hoàn tất.

Tương lai của tiền vệ Mateus Fernandes đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng hè. Thay vì kéo dài đến những ngày cuối cùng của tháng 8, thương vụ này được dự báo sẽ sớm đi đến hồi kết ngay trong những tuần tới. Manchester United hiện là đội bóng chiếm ưu thế khi đã chủ động thực hiện những bước đi chiến lược để sở hữu chữ ký của ngôi sao thuộc biên chế West Ham.

Mateus Fernandes là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United.

Theo các nguồn tin uy tín, đội chủ sân Old Trafford đã tiến hành đàm phán trực tiếp với đại diện của Mateus Fernandes. Bản thân tiền vệ này cũng bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc gia nhập "Quỷ đỏ". Ban lãnh đạo INEOS được cho là đã vạch ra một kế hoạch phát triển cụ thể, trong đó Fernandes đóng vai trò then chốt trong định hướng chiến thuật mới của đội bóng.

Rào cản tài chính và sự cạnh tranh từ các ông lớn

Mặc dù chiếm ưu thế về mặt đàm phán cá nhân, Manchester United vẫn đang phải đối mặt với thử thách lớn về mức phí chuyển nhượng. West Ham giữ thái độ cứng rắn trên bàn đàm phán khi yêu cầu mức giá cao gấp đôi con số 38 triệu bảng kèm 4 triệu bảng phụ phí mà họ từng đầu tư trước đó. Con số này đẩy định giá của Fernandes lên mức xấp xỉ 84 triệu bảng.

Bên cạnh áp lực tài chính, đội chủ sân Old Trafford còn phải dè chừng sự quan tâm từ các thế lực hàng đầu châu Âu. Paris Saint-Germain, Arsenal và Real Madrid đều đã đánh tiếng tham gia cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao này, biến Fernandes thành một trong những cái tên được săn đón nhất phiên chợ hè.

Nhận định từ chuyên gia

Nhà báo Ben Jacobs nhận định về tiến trình của thương vụ này: "Dự kiến sẽ có biến động về tương lai của Mateus Fernandes ngay trong tháng này. Manchester United đã đàm phán với phía cầu thủ, dù PSG, Arsenal và mới nhất là Real Madrid cũng dành sự quan tâm. West Ham muốn nhận gấp đôi số tiền họ từng bỏ ra, nhưng bất chấp mức định giá này, một vụ mua bán vẫn được kỳ vọng sẽ sớm diễn ra thay vì kéo dài đến tháng 8."

Kế hoạch tái thiết tuyến giữa của Michael Carrick

Việc theo đuổi Mateus Fernandes nằm trong lộ trình cải tổ toàn diện hàng tiền vệ của huấn luyện viên Michael Carrick. Chiến lược gia này đang ưu tiên tăng cường khả năng kiểm soát bóng và sự linh hoạt cho khu trung tuyến.

Trong bối cảnh Man United chuẩn bị chia tay Casemiro và có khả năng bán Manuel Ugarte, sự xuất hiện của Fernandes cùng tân binh Ederson được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới. Trước đó, đội bóng từng hụt hơi trong cuộc đua ngân sách với Manchester City ở thương vụ Elliot Anderson và gặp bế tắc khi đàm phán mức giá cho Sandro Tonali của Newcastle.