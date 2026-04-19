MU thắng Chelsea 1-0: Matheus Cunha định đoạt đại chiến Stamford Bridge Chiến thắng tối thiểu trước Chelsea giúp Manchester United nới rộng cách biệt lên 10 điểm với đối thủ, đồng thời củng cố vững chắc vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh.

Trong trận cầu tâm điểm tại Stamford Bridge, Manchester United đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Chelsea nhờ pha lập công duy nhất của Matheus Cunha. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò HLV tạm quyền Michael Carrick củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng mà còn nới rộng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 10 điểm, mở toang cánh cửa tham dự Champions League mùa tới.

Man Utd đánh bại Chelsea 1-0.

Hàng thủ chắp vá và bản lĩnh của Quỷ đỏ

Manchester United bước vào cuộc đối đầu này với muôn vàn nỗi lo khi cơn bão chấn thương quét sạch các lựa chọn ưu tiên ở hàng phòng ngự. HLV Michael Carrick đã đưa ra quyết định táo bạo khi để trung vệ trẻ Ayden Heaven đá cặp cùng Noussair Mazraoui ở trung tâm hàng thủ. Dù đối mặt với sức ép nghẹt thở từ phía đội chủ nhà, sự lắp ghép khiên cưỡng này lại đứng vững một cách đáng kinh ngạc.

Trái ngược với sự thận trọng của đội khách, Chelsea nhập cuộc đầy chủ động. Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Liam Rosenior sớm bị phá vỡ khi tài năng trẻ Estevao dính chấn thương và phải rời sân ngay từ phút 17. Mất đi ngòi nổ quan trọng, The Blues vẫn duy trì cường độ áp đảo, liên tục đặt khung thành của Senne Lammens vào tình trạng báo động. Cả Cole Palmer và Enzo Fernandez đều có những cơ hội ngon ăn nhưng sự thiếu chính xác trong khâu cuối cùng đã khiến khán giả thành London phải nuối tiếc.

Khoảnh khắc rực sáng của Matheus Cunha

Giữa lúc Chelsea đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội, Manchester United lại bất ngờ tung ra đòn trừng phạt sắc lẹm. Phút 43, trong pha dứt điểm trúng đích đầu tiên của đội khách, Bruno Fernandes thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Matheus Cunha băng cắt dứt điểm tung lưới Robert Sanchez.

Cunha ghi bàn thắng duy nhất trận đấu.

Bàn thắng của Cunha như một gáo nước lạnh dội vào nỗ lực của Chelsea. Tiền đạo người Brazil một lần nữa chứng minh giá trị của mình trong đội hình Quỷ đỏ với khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén, trở thành điểm sáng lớn nhất trên hàng công của đội khách trong mùa giải đầy biến động này.

Vận đen đeo bám và sự xuất sắc của Senne Lammens

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi khi Chelsea đẩy cao toàn bộ đội hình để tìm bàn gỡ. Thế nhưng, đây là ngày thi đấu mà may mắn đã hoàn toàn ngoảnh mặt với đội chủ nhà. Xà ngang đã có tới hai lần từ chối bàn thắng của Chelsea sau các pha dứt điểm hiểm hóc từ Liam Delap và Wesley Fofana.

Bên cạnh yếu tố may mắn, không thể không nhắc đến màn trình diễn xuất thần của thủ môn Senne Lammens. Thủ thành người Bỉ đã có ít nhất hai tình huống cứu thua điểm 10, đặc biệt là pha bay người cản phá cú sút xa đầy uy lực của Moises Caicedo. Sự chỉ huy quyết liệt của lão tướng Casemiro ở phía trên cũng giúp hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ duy trì được sự tập trung cao độ đến những phút cuối cùng.

Tác động đến cuộc đua top 4

Thất bại này đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của Chelsea, đẩy đội bóng thành London lún sâu vào khủng hoảng. Ngược lại, chiến thắng tối thiểu nhưng mang ý nghĩa cực lớn giúp Manchester United gần như chạm một tay vào tấm vé dự Champions League. Khoảng cách 10 điểm so với Chelsea là một lợi thế quá lớn trong bối cảnh mùa giải đang đi về những vòng đấu cuối.

Thông số Chelsea Manchester United Tỷ số 0 1 Bàn thắng - Matheus Cunha (43') Trạng thái Thua 4 trận liên tiếp Củng cố vị trí thứ 3

Dù thi đấu lép vế về mặt thông số, nhưng bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định đã giúp Man Utd giành trọn 3 điểm. Đây là chiến thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật của Michael Carrick trong việc liệu cơm gắp mắm với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng.