MU thắng kịch tính Nottingham Forest 3-2: Bruno lập kỷ lục, Casemiro chia tay Old Trafford Manchester United xây chắc vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh trong ngày Bruno Fernandes san bằng kỷ lục 20 kiến tạo và Casemiro nói lời giã biệt Nhà hát của những giấc mơ.

Manchester United đã khép lại hành trình trên sân nhà Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 bằng chiến thắng sát nút 3-2 trước Nottingham Forest. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của Michael Carrick củng cố vững chắc vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng mà còn mang lại những khoảnh khắc lịch sử đầy cảm xúc cho người hâm mộ thành Manchester.

Bruno Fernandes và cột mốc 20 kiến tạo lịch sử

Tâm điểm của mọi sự chú ý trong trận đấu này đổ dồn vào đội trưởng Bruno Fernandes. Phút 76, với đường chuyền dọn cỗ chính xác để Bryan Mbeumo nâng tỷ số lên 3-1, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chính thức đạt cột mốc 20 pha kiến tạo trong một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Thành tích ấn tượng này giúp Bruno sánh ngang với hai huyền thoại Thierry Henry và Kevin De Bruyne trong danh sách những chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử giải đấu trong một mùa bóng duy nhất. Dù suýt chút nữa đã có thể thiết lập kỷ lục mới 21 kiến tạo ở những phút bù giờ nếu Zirkzee dứt điểm sắc bén hơn, nhưng con số 20 vẫn đủ để khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối của anh tại Old Trafford.

Lời chia tay xúc động của Casemiro

Trận đấu cũng đánh dấu một nốt trầm đầy cảm xúc khi Casemiro sải bước những mét cỏ cuối cùng tại Old Trafford với tư cách cầu thủ Man Utd. Sau 4 năm cống hiến, tiền vệ người Brazil đã được thay ra ở phút 81 để nhường chỗ cho Mason Mount.

Toàn bộ khán đài Nhà hát của những giấc mơ đã đứng dậy hô vang tên anh, tạo nên một bầu không khí tri ân vô cùng xúc động. Dù phải nhận một chiếc thẻ vàng ở cuối hiệp hai, Casemiro vẫn rời đi trong tư thế một người hùng, để lại khoảng trống lớn về mặt kinh nghiệm mà Michael Carrick sẽ phải tìm lời giải trong kỳ chuyển nhượng tới.

Dấu ấn chiến thuật và tranh cãi VAR

Dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, MU đã trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 5.94. Tuy nhiên, trận đấu không thiếu những tranh cãi. Bước ngoặt diễn ra ở phút 55 khi Matheus Cunha nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Bất chấp sự phản ứng dữ dội từ Nottingham Forest về tình huống bóng chạm tay Bryan Mbeumo trước đó, trọng tài Michael Salisbury vẫn giữ nguyên quyết định sau khi tham khảo VAR.

Bên phía đội khách, Elliot Anderson đã có một ngày thi đấu chói sáng ngay tại nơi anh đang được đồn đoán sẽ đầu quân vào mùa hè. Tiền vệ 23 tuổi này là linh hồn trong lối chơi của Forest với 2 đường kiến tạo đẳng cấp, chứng minh tại sao anh xứng đáng có một suất trong đội hình tuyển Anh tham dự World Cup sắp tới.

Bản sắc mới dưới thời Michael Carrick

Chiến thắng này là lời khẳng định cho năng lực cầm quân của Michael Carrick khi chính thức đưa MU trở lại Champions League và kết thúc mùa giải trong top 3. Cách đội bóng liên tục tràn lên tấn công ngay cả khi dẫn bàn cho thấy một bản sắc rõ rệt đang dần hình thành. Ban lãnh đạo Man Utd dự kiến sẽ sớm công bố bản hợp đồng chính thức cho vị chiến lược gia người Anh ngay sau khi vòng đấu cuối cùng khép lại.