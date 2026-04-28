MU thanh lọc lực lượng dưới thời Carrick: 10 cái tên dự kiến rời Old Trafford Sau khi tiến gần tấm vé Champions League, Manchester United lên kế hoạch đẩy đi những ngôi sao nhận lương cao để tái thiết đội hình toàn diện vào mùa hè 2026.

Chiến thắng quan trọng trước Brentford không chỉ giúp Manchester United tiến gần hơn đến tấm vé dự Champions League mà còn là tín hiệu khởi đầu cho một cuộc cách mạng nhân sự sâu rộng. HLV Michael Carrick cùng ban lãnh đạo đội bóng đang ráo riết chuẩn bị cho một mùa hè 2026 đầy biến động với mục tiêu tối ưu hóa quỹ lương và nâng cấp chất lượng đội hình.

Cuộc chuyển giao nơi khung gỗ

Vị trí thủ môn đang chứng kiến sự thay đổi phân cấp rõ rệt tại Old Trafford. Senne Lammens, bản hợp đồng đầy hứa hẹn, đã chứng minh được giá trị vượt trội. Ở tuổi 23, thủ thành người Bỉ hòa nhập hoàn hảo và khẳng định vị thế người gác đền số một của Quỷ đỏ trong tương lai dài hạn.

Ngược lại, tương lai của Andre Onana gần như đã khép lại. Thủ môn người Cameroon hiện đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại Trabzonspor và không còn nằm trong kế hoạch của Carrick. Việc đẩy Onana đi là quyết định mang tính tài chính tất yếu, bởi mức lương của anh sẽ tự động tăng thêm 25% nếu MU giành quyền trở lại đấu trường C1. Ngoài ra, Altay Bayindir cũng có tên trong danh sách thanh lý để đội bóng tìm kiếm một phương án dự phòng chất lượng hơn cho Lammens.

Sự ổn định và những thay đổi ở hàng thủ

Hàng phòng ngự của Quỷ đỏ mùa tới sẽ là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Harry Maguire đã được gia hạn hợp đồng nhờ phong độ ổn định, sát cánh cùng những trụ cột như Diogo Dalot, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez. Ở nhóm cầu thủ trẻ, Leny Yoro và Ayden Heaven tiếp tục được tin tưởng để phát triển tiềm năng.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Patrick Dorgu sau chấn thương gân kheo, người được kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh hành lang cánh trái. Trong khi Luke Shaw sẽ ở lại để hoàn tất năm cuối hợp đồng, Tyrell Malacia chắc chắn sẽ rời câu lạc bộ dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này.

Cuộc đại tu tuyến giữa

Tuyến tiền vệ là khu vực trọng yếu nhất trong kế hoạch tái thiết của Michael Carrick. Ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm một tiền vệ số 6 đẳng cấp để thay thế Casemiro. Lão tướng người Brazil sẽ chính thức rời đi sau khi hết hạn hợp đồng, giúp MU giải phóng quỹ lương khổng lồ lên tới 350.000 bảng mỗi tuần. Manuel Ugarte cũng có khả năng bị bán đứt sau những màn trình diễn không đáp ứng được kỳ vọng về khả năng điều tiết lối chơi.

Ở chiều hướng ngược lại, Kobbie Mainoo chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn mới để cam kết tương lai. Bruno Fernandes vẫn giữ vai trò "linh hồn" trong lối chơi của đội bóng và là ứng viên hàng đầu cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Riêng trường hợp của Mason Mount, Man Utd sẵn sàng lắng nghe các đề nghị hợp lý để giảm bớt áp lực quỹ lương từ một cầu thủ thường xuyên dính chấn thương.

Thanh lý hàng công để giải phóng nguồn lực

Hàng tiền đạo sẽ chứng kiến những cuộc chia tay đình đám nhất. Marcus Rashford, người đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, dự kiến sẽ được bán đứt cho đội bóng xứ Catalan với giá khoảng 26 triệu bảng. Jadon Sancho cũng sẽ ra đi theo dạng tự do khi hết hạn hợp đồng, với bến đỗ tiềm năng là Borussia Dortmund.

Để thu hồi vốn, MU sẵn sàng bán Joshua Zirkzee sau một mùa giải mờ nhạt. Trong khi đó, Rasmus Hojlund sẽ gia nhập Napoli với mức giá 38,1 triệu bảng sau khi đội bóng Serie A này giành vé dự Champions League. Những cái tên như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Amad Diallo sẽ là nòng cốt được giữ lại để phục vụ cho các chiến dịch lớn vào mùa giải năm sau.

Nhìn chung, mùa hè 2026 sẽ là cột mốc quan trọng để Manchester United tinh chỉnh đội hình. Việc loại bỏ những nhân tố kém hiệu quả nhưng nhận lương cao sẽ tạo điều kiện cho Carrick xây dựng một tập thể trẻ trung, kỷ luật và giàu tính cạnh tranh hơn tại cả Premier League lẫn Champions League.