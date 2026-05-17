MU thay đổi 4 vị trí đấu Nottingham Forest: Nước cờ lạ của Michael Carrick Hướng tới cột mốc 70 điểm, HLV Michael Carrick thực hiện những điều chỉnh táo bạo về nhân sự trong trận đấu cuối trên sân nhà mùa này của Manchester United.

Manchester United sẽ bước vào trận đấu sớm tại vòng đấu Ngoại hạng Anh bằng cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên thánh địa Old Trafford. Dù đã chắc suất tham dự Champions League mùa tới, Quỷ đỏ dưới thời HLV Michael Carrick vẫn đặt mục tiêu cán mốc 70 điểm để khép lại mùa giải bằng một màn trình diễn đỉnh cao trên sân nhà.

HLV Carrick cùng các học trò chuẩn bị có cuộc tiếp đón Nottingham.

Tính toán nhân sự tại hàng phòng ngự

Hiện tại, Quỷ đỏ đang sở hữu 65 điểm sau 36 trận. Để hiện thực hóa mục tiêu chiến thắng, sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc sẽ tiếp tục được vận hành. Trong khung gỗ, Senne Lammens vẫn là chốt chặn không thể thay thế, hướng tới trận giữ sạch lưới lần thứ 8 tại giải đấu.

Tại hàng thủ, bộ đôi Harry Maguire và Lisandro Martinez vẫn là sự lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, thay đổi đáng chú ý sẽ xuất hiện ở hành lang cánh phải. Diogo Dalot dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát để thay thế cho Noussair Mazraoui, người đã có màn trình diễn không thực sự thuyết phục trong trận đấu với Sunderland trước đó.

Dalot dự kiến sẽ trở lại ở cánh phải Man Utd.

Màn tri ân của Casemiro và kỷ lục của Bruno Fernandes

Khu vực trung tuyến sẽ chứng kiến sự trở lại của Casemiro sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương. Ngôi sao người Brazil sẽ đá cặp cùng Kobbie Mainoo, đẩy Mason Mount lên băng ghế dự bị. Đáng chú ý, đây nhiều khả năng là trận đấu chia tay sân Old Trafford của cựu tiền vệ Real Madrid. Ở tuổi 34, Casemiro vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn với 9 pha lập công mùa này.

Ở vị trí số 10, đội trưởng Bruno Fernandes đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Với 19 pha kiến tạo hiện có, tiền vệ người Bồ Đào Nha chỉ cần thêm một đường chuyền thành bàn nữa để san bằng kỷ lục vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh đang được nắm giữ bởi Thierry Henry và Kevin De Bruyne.

Nước cờ lạ trên hàng công

Sự thay đổi gây bất ngờ nhất nằm ở hai hành lang cánh và vị trí mũi nhọn. Amad Diallo dự kiến sẽ bị loại khỏi đội hình chính sau chuỗi phong độ mờ nhạt. Thay vào đó, Patrick Dorgu có thể được đẩy sang cánh phải, một vị trí mà anh từng tỏa sáng rực rỡ trong trận gặp Newcastle.

Ở vị trí trung phong, do Benjamin Sesko vẫn đang điều trị chấn thương và Joshua Zirkzee gây thất vọng lớn ở vòng đấu trước, HLV Carrick có thể sẽ sử dụng Bryan Mbeumo như một số 9 ảo. Chân sút người Cameroon đang khát khao tìm kiếm bàn thắng thứ 10 tại giải đấu để giải tỏa cơn khát ghi bàn kéo dài từ tháng 2.

Đội hình dự kiến của Man Utd trong cuộc đối đầu Nottingham.

Với những điều chỉnh mang tính thử nghiệm nhưng cũng đầy toan tính chiến thuật, Michael Carrick đang nỗ lực mang đến một diện mạo mới mẻ cho Man Utd trong ngày tri ân khán giả nhà, đồng thời hoàn thành mục tiêu điểm số đề ra từ đầu giai đoạn nước rút.