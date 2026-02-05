MU theo dõi Micky van de Ven: Thương vụ chờ đợi biến số từ hàng thủ Manchester United đang đưa trung vệ Micky van de Ven của Tottenham vào tầm ngắm, nhưng khả năng chiêu mộ phụ thuộc hoàn toàn vào tình hình của các trụ cột hiện tại.

Manchester United đang đưa trung vệ Micky van de Ven của Tottenham Hotspur vào danh sách theo dõi cho các kế hoạch củng cố lực lượng trong tương lai. Tuy nhiên, theo phân tích từ giới chuyên môn, khả năng đội chủ sân Old Trafford thực hiện một động thái quyết liệt ngay lập tức vẫn còn bỏ ngỏ.

Ưu tiên hàng tiền vệ và tiền đạo tại Old Trafford

Dựa trên thông tin từ ký giả Laurie Whitwell của tờ The Athletic, Manchester United hiện không coi việc bổ sung nhân sự cho vị trí trung vệ là nhiệm vụ cấp bách nhất. Ban lãnh đạo đội bóng đang tập trung tối đa nguồn lực và ngân sách để gia cố khu trung tuyến cũng như nâng cấp sức mạnh cho hàng tấn công trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

MU đang cân nhắc mua Van de Ven.

Mặc dù vậy, cái tên Micky van de Ven vẫn được đánh giá là một phương án chiến lược nhằm tăng cường chất thép và tốc độ cho tuyến dưới. Trạng thái của thương vụ này được dự báo sẽ phụ thuộc trực tiếp vào tình trạng sức khỏe và tính ổn định của bộ đôi trụ cột Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez. Trong bối cảnh các trung vệ chủ lực vẫn duy trì phong độ tốt, "Quỷ đỏ" sẽ không vội vàng phá vỡ cấu trúc tài chính cho vị trí này.

Micky van de Ven: Biến số từ London

Kể từ khi gia nhập Tottenham Hotspur, Micky van de Ven đã nhanh chóng khẳng định giá trị nhờ tốc độ bùng nổ và khả năng phán đoán tình huống xuất sắc. Tuy nhiên, tương lai của tuyển thủ Hà Lan tại London có thể chịu tác động từ những yếu tố ngoại cảnh. Áp lực về mặt tài chính hoặc sự thay đổi trong định hướng thi đấu của Spurs được cho là những yếu tố có thể khiến mức định giá của ngôi sao sinh năm 2001 trở nên linh hoạt hơn.

Kịch bản kích hoạt thương vụ của Manchester United

Hiện tại, bộ phận tuyển trạch của Manchester United vẫn đang duy trì sự quan sát chặt chẽ đối với các diễn biến liên quan đến Van de Ven. Đội bóng chỉ thực hiện bước đi chính thức trong hai trường hợp: hàng thủ bị sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương kéo dài, hoặc khi xuất hiện cơ hội sở hữu cầu thủ này với một mức giá được coi là "món hời" trên thị trường.

Nhìn chung, thương vụ Micky van de Ven vẫn đang dừng lại ở mức độ quan tâm chiến lược. Manchester United đang ưu tiên duy trì sự ổn định cho bộ khung hiện có trước khi thực hiện những điều chỉnh nhân sự tiếp theo, nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa các tuyến trong đội hình của HLV trưởng.