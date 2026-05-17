MU theo đuổi Federico Valverde, Real Madrid kích hoạt bom tấn Rodri Manchester United đang nỗ lực chèo kéo Federico Valverde từ Real Madrid, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên kế hoạch chiêu mộ Rodri theo yêu cầu của Jose Mourinho.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng dần lên với những động thái đầy tham vọng từ các ông lớn châu Âu. Tâm điểm chú ý đổ dồn về sân Old Trafford và Bernabeu, nơi những kế hoạch tái cấu trúc đội hình đang được triển khai mạnh mẽ với các mục tiêu trị giá hàng trăm triệu bảng.

Manchester United và canh bạc mang tên Federico Valverde

Manchester United đã chính thức đưa tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid vào tầm ngắm ưu tiên. Đội ngũ tuyển trạch của Quỷ đỏ tin rằng những biến động nhân sự và áp lực cạnh tranh tại Bernabeu có thể là chìa khóa để họ sở hữu chữ ký của ngôi sao người Uruguay. Valverde, với nguồn năng lượng vô tận và khả năng chuyển đổi trạng thái ấn tượng, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa đang thiếu sự ổn định của Manchester United.

Federico Valverde có thể rời Real.

Theo các nguồn tin từ Football Insider, đội bóng thành Manchester sẽ theo sát từng diễn biến nhỏ nhất tại Madrid để sẵn sàng đưa ra lời đề nghị chính thức. Đây không chỉ là một thương vụ chuyên môn mà còn là lời khẳng định tham vọng của Quỷ đỏ trong việc trở lại vị thế dẫn đầu.

Real Madrid và kế hoạch tái ngộ cùng Jose Mourinho

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang ráo riết chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới. Đáng chú ý nhất là thông tin Jose Mourinho có thể trở lại dẫn dắt đội bóng và yêu cầu đầu tiên của chiến lược gia người Bồ Đào Nha chính là Rodri. Tiền vệ của Manchester City đang được đánh giá là số 6 xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Mourinho muốn có Rodri nếu được bổ nhiệm ở Real.

Việc chiêu mộ Rodri từ tay Pep Guardiola được xem là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Real Madrid sẵn sàng dốc toàn lực về tài chính để thỏa mãn yêu cầu của Mourinho, nhằm xây dựng một trục xương sống vững chắc cho tương lai.

Arsenal và Barcelona: Cuộc đua trên hàng công

Hàng công cũng là nơi chứng kiến nhiều sự xáo trộn. Arsenal đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Dusan Vlahovic của Juventus. Tiền đạo người Serbia đang bước vào giai đoạn cuối của hợp đồng và đây là cơ hội vàng để Pháo thủ tăng cường hỏa lực. Trong khi đó, Barcelona đã bắt đầu tìm kiếm người thay thế Robert Lewandowski và Gabriel Jesus của Arsenal là cái tên được lựa chọn. Mức giá để sở hữu Jesus rơi vào khoảng 52 triệu USD.

PSG cũng không đứng ngoài cuộc đua khi định giá ngôi sao trẻ Bradley Barcola lên tới hơn 110 triệu USD trước sự chèo kéo từ Liverpool và Barcelona. Con số khổng lồ này cho thấy giá trị của những tài năng trẻ đang bị đẩy lên rất cao trên thị trường.

Cuộc thanh lọc lực lượng tại London và Manchester

Tại Bắc London, Tottenham Hotspur gây bất ngờ với kế hoạch thanh lý trung vệ trụ cột Cristian Romero và thủ thành Guglielmo Vicario. Đây được xem là một phần trong cuộc cải tổ quy mô lớn của huấn luyện viên trưởng nhằm thay đổi bản sắc đội bóng.

Trong khi đó, Manchester City cũng sẵn sàng chia tay Mateo Kovacic nếu nhận được lời đề nghị khoảng 17 triệu USD. Các câu lạc bộ từ Serie A như AC Milan, Inter Milan và cả những đại gia từ Saudi Arabia đang xếp hàng để có được sự phục vụ của tiền vệ người Croatia. Động thái này cho thấy Man City đang muốn làm mới tuyến giữa để duy trì tính cạnh tranh.

Thống kê chuyển nhượng đáng chú ý

Cầu thủ Câu lạc bộ hiện tại Mục tiêu đến Mức phí dự kiến (triệu USD) Bradley Barcola PSG Liverpool/Barcelona 110+ Gabriel Jesus Arsenal Barcelona 52 Mateo Kovacic Man City AC Milan/Inter 17 Federico Valverde Real Madrid Man United Chưa tiết lộ

Thị trường chuyển nhượng đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các câu lạc bộ muốn giữ vững vị thế và những đội bóng đang khát khao tìm lại ánh hào quang. Những quân bài quan trọng như Valverde, Rodri hay Vlahovic chắc chắn sẽ tạo nên một mùa hè đầy biến động.