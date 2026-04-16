MU thoát cảnh bán hớ Marcus Rashford nhờ sức ép truyền thông tại Barcelona Manchester United đang đứng trước cơ hội thu lợi lớn hoặc đòi lại Marcus Rashford khi tiền đạo này vấp phải sự chỉ trích từ báo giới Tây Ban Nha, khiến Barcelona do dự kích hoạt điều khoản mua đứt.

Tương lai của Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận gắt gao giữa Manchester United và Barcelona. Một kịch bản bất ngờ đang mở ra: sự khắt khe của truyền thông Tây Ban Nha có thể trở thành đòn bẩy giúp Manchester United đạt được những gì họ mong muốn trên bàn đàm phán, thậm chí là giữ lại một tài sản giá trị mà họ suýt chút nữa đã để mất với giá rẻ.

Rashford đứng trước ngưỡng cửa gia nhập Barcelona hè 2026.

Màn trình diễn hồi sinh và bài toán giá trị thực

Sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Camp Nou, tiền đạo người Anh dường như đã tìm lại được phong độ đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick. Theo số liệu thống kê mùa giải 2025/26, Rashford đã ghi được 12 bàn thắng và đóng góp 10 đường kiến tạo sau 43 lần ra sân. Đối với nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ, những con số này minh chứng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của ngôi sao sinh năm 1997.

Tuy nhiên, sự thăng hoa này lại làm dấy lên nỗi lo ngại về việc đội chủ sân Old Trafford bị "hớ". Manchester United trước đó đã đồng ý điều khoản mua đứt chỉ với giá 30 triệu euro (khoảng 26 triệu bảng). Trong bối cảnh thị trường hiện tại, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng giá trị thực của cầu thủ 28 tuổi này phải đạt ít nhất 50 triệu euro (43 triệu bảng).

Sức ép từ truyền thông Tây Ban Nha

Dù muốn giữ chân Rashford, Barcelona lại đang đối mặt với tình hình tài chính khó khăn và áp lực khủng khiếp từ giới truyền thông xứ đấu bò. Sau trận thua tại tứ kết Champions League trước Atlético Madrid, các tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha đã không ngần ngại chỉ trích Rashford thậm tệ về tinh thần thi đấu.

Mundo Deportivo: Đặt câu hỏi về khát khao khi Rashford tỏ ra mờ nhạt dù chỉ vào sân từ phút 68.

Đặt câu hỏi về khát khao khi Rashford tỏ ra mờ nhạt dù chỉ vào sân từ phút 68. Sport: Đánh giá Rashford thiếu cá tính để đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng.

Đánh giá Rashford thiếu cá tính để đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng. AS: Khẳng định tương lai của Rashford tại Camp Nou đã chấm dứt với nhận định: "Ồn ào rất nhiều nhưng chẳng có gì".

Cục diện tương lai Rashford tại Barcelona có thể thay đổi.

Lợi thế chiến lược cho Manchester United

Sự phản ứng khắc nghiệt này đang đẩy Barcelona vào thế khó nhưng lại là một "phước lành" cho nửa đỏ thành Manchester. Manchester United, dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, đang giữ vững lập trường về mức phí 30 triệu euro đã thỏa thuận và không có ý định giảm giá thêm theo yêu cầu của đội bóng xứ Catalan.

Nếu Barcelona quyết định từ bỏ quyền mua đứt do áp lực dư luận hoặc ngân sách eo hẹp, Manchester United sẽ giành lại quyền kiểm soát vận mệnh của Rashford với hai lựa chọn đầy hứa hẹn:

Tối ưu hóa lợi nhuận: Bán Rashford cho các CLB đang khao khát như Paris Saint-Germain hay Atletico Madrid với mức giá cao hơn nhiều con số 30 triệu euro. Bổ sung nhân sự: Đưa Rashford trở lại Old Trafford để lấp đầy hành lang cánh trái, giúp CLB tiết kiệm hàng chục triệu bảng trong việc tìm kiếm tiền đạo mới trên thị trường chuyển nhượng.

Có thể thấy, sự thiếu kiên nhẫn của môi trường bóng đá Tây Ban Nha đang vô tình tạo ra một kịch bản có lợi nhất cho Manchester United cả về mặt chuyên môn lẫn kinh tế trong bối cảnh luật công bằng tài chính đang siết chặt.