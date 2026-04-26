MU thực hiện cuộc thanh lọc 13 cầu thủ trong kỷ nguyên Sir Jim Ratcliffe Manchester United chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 đầy biến động với kế hoạch chia tay 13 cái tên, bao gồm cả những ngôi sao như Casemiro và Marcus Rashford để tái thiết đội hình dưới thời Michael Carrick.

Manchester United đang đứng trước một ngưỡng cửa lịch sử khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 cận kề. Sau giai đoạn tạm quyền hứa hẹn dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, đội chủ sân Old Trafford chuẩn bị cho một cuộc thay máu đội hình có quy mô lớn nhất trong nhiều năm qua. Theo những thông tin mới nhất, có tới 13 cái tên đang nằm trong danh sách phải rời khỏi "Nhà hát của những giấc mơ". Đây là lời khẳng định cho tham vọng tái thiết mạnh mẽ của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe và bộ sậu INEOS.

Chiến lược tái thiết toàn diện của Sir Jim Ratcliffe

Trọng tâm của cuộc cải tổ này là việc tối ưu hóa nhân sự để phù hợp với định hướng chiến thuật lâu dài. Michael Carrick được kỳ vọng sẽ trở thành huấn luyện viên chính thức. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ vô địch, ông cần một đội hình tinh gọn, giàu khao khát và phù hợp với triết lý bóng đá hiện đại. Quỷ đỏ quyết tâm dọn dẹp tàn dư để đưa đội bóng trở lại đỉnh cao của Ngoại hạng Anh, chấm dứt những năm tháng thi đấu thiếu ổn định.

Casemiro sẽ rời MU vào cuối mùa.

Cái tên đầu tiên chắc chắn sẽ ra đi là Casemiro. Tiền vệ kỳ cựu người Brazil sẽ chia tay Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do khi hợp đồng đáo hạn. Sự ra đi của Casemiro không chỉ giải phóng một quỹ lương khổng lồ mà còn mở ra không gian cho một tiền vệ phòng ngự trẻ trung, năng động hơn. Mặc dù từng là nhân tố then chốt, nhưng gánh nặng tuổi tác đã khiến cựu sao Real Madrid không còn duy trì được cường độ chơi bóng tại Premier League.

Những quyết định gây sốc với Marcus Rashford và nhóm cầu thủ cho mượn

Bất ngờ lớn nhất trong danh sách thanh trừng lại nằm ở Marcus Rashford. Từng là biểu tượng của học viện, nhưng sau một mùa giải thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Barcelona, Rashford nhiều khả năng sẽ được bán đứt để thu về một khoản ngân sách tái đầu tư đáng kể. Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết về mặt kinh tế và chuyên môn khi MU cần làm mới hàng công.

Sancho khoác áo Aston Villa dưới dạng cho mượn.

Bên cạnh Rashford, những cầu thủ đang được cho mượn khác như Jadon Sancho (tại Aston Villa) và Rasmus Hojlund (tại Napoli) không còn nằm trong kế hoạch tương lai. Sự thiếu ổn định và không phù hợp với hệ thống hiện tại khiến bộ đôi này trở thành những món hàng cần thanh lý sớm để tránh thua lỗ thêm cho câu lạc bộ. Việc đẩy đi các ngôi sao đắt giá này cho thấy MU không còn kiên nhẫn với những bản hợp đồng kém hiệu quả.

Sự biến động tại hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ

Hàng phòng ngự và tiền vệ không nằm ngoài vòng xoáy thanh trừng. Tyrell Malacia, người đã thất bại trong việc tìm bến đỗ mới vào tháng Giêng, là cái tên tiếp theo chắc chắn phải rời đi. Trong khung gỗ, những thủ thành dự bị như Altay Bayindir và Radek Vitek cũng đang đối mặt với tương lai bất định, buộc câu lạc bộ phải tìm kiếm một người gác đền mới đủ tin cậy để dự phòng cho đội hình chính.

Ugarte có khả năng cao chia tay MU.

Manuel Ugarte, bản hợp đồng từng nhận được nhiều kỳ vọng, đang bị nghi ngờ về tương lai sau khi không thể chiếm được niềm tin từ Carrick. Trong khi đó, trên hàng công, Joshua Zirkzee tỏ ra thất vọng với việc chỉ có 4 lần đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này và đang rục rịch tìm đường thoát thân để cứu vãn sự nghiệp. Sự không tương thích giữa phong cách cá nhân và yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự rạn nứt này.

Canh bạc từ học viện Carrington

Cuộc "đại nhảy vọt" của Sir Jim Ratcliffe còn chạm đến cả những tài năng trẻ từ học viện. Những cái tên như Dan Gore (người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa), Toby Collyer và Tyler Fredericson đều đang đứng trước ngã ba đường. Manchester United dường như đã thay đổi chiến lược: họ không còn kiên nhẫn với những tiềm năng không thể bứt phá lên đội một trong thời gian ngắn.

Việc đẩy đi cùng lúc hơn một tá cầu thủ là một canh bạc rủi ro, nhưng nó phản ánh sự quyết liệt của ban lãnh đạo trong việc loại bỏ những nhân tố kém hiệu quả. Để vươn tới đỉnh cao, Quỷ đỏ cần một đội hình không chỉ mạnh về cá nhân mà còn phải đồng nhất về ý chí và phong cách chơi bóng. Mùa hè 2026 hứa hẹn sẽ là khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới tại Old Trafford, nơi tính hiệu quả và sự chuyên nghiệp được đặt lên hàng đầu.