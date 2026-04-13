MU tiến gần thỏa thuận gia hạn với Kobbie Mainoo: Tầm nhìn dài hạn của Michael Carrick HLV Michael Carrick xác nhận Manchester United sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Kobbie Mainoo, củng cố sức mạnh cho mục tiêu Champions League sắp tới.

Thỏa thuận gia hạn hợp đồng giữa Manchester United và Kobbie Mainoo đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. Đây được xem là ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford nhằm xây dựng bộ khung tương lai dưới thời HLV Michael Carrick, đặc biệt khi Quỷ đỏ đang đứng trước cơ hội lớn trở lại đấu trường Champions League.

Tín hiệu lạc quan từ Carrington

Trong buổi họp báo trước thềm trận derby hoa hồng với Leeds United, HLV Michael Carrick đã mang đến những cập nhật đầy tích cực về tương lai của cậu học trò cưng. Chiến lược gia người Anh khẳng định ban lãnh đạo đội bóng đang nỗ lực tối đa để sớm hoàn tất các điều khoản trong hợp đồng mới.

"Chúng tôi tin là như vậy, mọi thứ đang tiến triển rất gần nên chúng tôi hoàn toàn tích cực," Carrick chia sẻ. "Ban lãnh đạo đang giữ thái độ bình tĩnh nhưng đầy lạc quan. Thời gian sẽ trả lời kết quả cuối cùng, nhưng hiện tại, chúng tôi đang ở một vị thế rất tốt trong cuộc đàm phán này."

Tầm quan trọng chiến thuật của Kobbie Mainoo

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Michael Carrick đã biến Mainoo trở thành hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật. Với sự dìu dắt từ một tiền vệ huyền thoại, Mainoo đang thăng hoa mạnh mẽ và chỉ còn cách cột mốc 100 lần ra sân cho đội một đúng 4 trận đấu nữa - một con số đáng kinh ngạc đối với cầu thủ sắp bước sang tuổi 21.

Bên cạnh đó, việc Mainoo vừa được triệu tập trở lại đội tuyển Anh cho chiến dịch World Cup hè này càng chứng tỏ giá trị của anh. MU hiểu rằng một bản hợp đồng mới với đãi ngộ xứng đáng là phần thưởng tất yếu cho những đóng góp và tiềm năng khổng lồ của ngôi sao trẻ này.

Mục tiêu Champions League và cú hích tinh thần

Hiện tại, Manchester United đang vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Với 7 vòng đấu còn lại, suất dự Champions League là yếu tố sống còn để đội bóng duy trì lực lượng và thu hút nhân tài. Theo Carrick, việc giữ chân thành công Mainoo trước khi mùa giải kết thúc sẽ tạo ra cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội.

Cuộc đối đầu với Leeds United tới đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng tiếp theo cho bản lĩnh của Mainoo. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, tiền vệ này đang từng bước khẳng định vị thế biểu tượng mới tại Nhà hát của những giấc mơ, bắt đầu từ những cam kết dài hạn trên bàn đàm phán.