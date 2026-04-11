MU tranh giành nhạc trưởng 52 triệu bảng, Alisson Becker đạt thỏa thuận gia nhập Juventus Manchester United đối đầu Liverpool trong thương vụ Angelo Stiller, trong khi Alisson Becker sẵn sàng rời Anfield để cập bến Serie A trong kỳ chuyển nhượng hè.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên từng ngày với những diễn biến bất ngờ từ các ông lớn Premier League. Đáng chú ý nhất là cuộc đua song mã giữa Manchester United và Liverpool cho chữ ký của tiền vệ Angelo Stiller, cùng quyết định gây sốc của thủ thành Alisson Becker về tương lai tại sân Anfield.

Cuộc đua giành chữ ký Angelo Stiller tại Bundesliga

Manchester United đã chính thức gia nhập cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Angelo Stiller từ Stuttgart. Cầu thủ 23 tuổi này đang là hiện tượng tại Bundesliga mùa này, đóng vai trò hạt nhân giúp đội bóng nước Đức bay cao trên bảng xếp hạng. Với mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 52 triệu bảng, Stiller không chỉ lọt vào tầm ngắm của Quỷ đỏ mà còn là mục tiêu hàng đầu của Liverpool và Chelsea.

Sự cơ động và khả năng điều tiết lối chơi của Stiller được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo cho tuyến giữa đang cần làm mới của cả Man Utd lẫn Liverpool. Các báo cáo từ Fussballdaten và BILD cho biết, các cuộc đàm phán sơ bộ đã bắt đầu diễn ra khi các câu lạc bộ Anh muốn sớm dứt điểm thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng hè mở cửa.

Barcelona và tham vọng Erling Haaland

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang ấp ủ một kế hoạch bom tấn khi xác định Erling Haaland là mục tiêu số một. Ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou tin rằng tiền đạo người Na Uy là siêu sao duy nhất đủ sức kế thừa vai trò thủ lĩnh hàng công và trở thành biểu tượng mới bên cạnh Lamine Yamal. Dù gặp khó khăn về tài chính, Barca vẫn nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để thuyết phục Haaland rời Manchester City, trong khi đội bóng của Pep Guardiola đang ráo riết chuẩn bị một bản hợp đồng mới để giữ chân trụ cột của mình.

Real Madrid và đề nghị khủng cho Michael Olise

Không chịu kém cạnh, Real Madrid đã đưa ra một đề nghị cực kỳ hấp dẫn cho Bayern Munich để sở hữu Michael Olise. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi 150 triệu euro tiền mặt cộng thêm tiền vệ Brahim Diaz để đổi lấy chữ ký của cầu thủ chạy cánh người Pháp. Chủ tịch Florentino Perez đánh giá Olise là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện dải ngân hà mới. Tuy nhiên, gã khổng lồ nước Đức vẫn giữ quan điểm cứng rắn khi khẳng định Olise là cái tên không thể chạm tới vào lúc này.

Alisson Becker và bước ngoặt tại Juventus

Một trong những tin tức gây ngỡ ngàng nhất là việc thủ thành Alisson Becker đã chấp thuận các điều khoản cá nhân để gia nhập Juventus. Sau nhiều năm gặt hái mọi vinh quang cùng Liverpool, ngôi sao người Brazil dường như đã sẵn sàng cho một thử thách mới tại Serie A.

Việc Alisson ra đi sẽ để lại một khoảng trống khổng lồ trong khung gỗ của The Kop. Theo Tuttomercatoweb, Juventus đang hoàn tất những chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng để có thể sớm công bố thương vụ này. Đây được xem là một phần trong kế hoạch tái thiết mạnh mẽ của đội bóng thành Turin.

Man City và bản hợp đồng kỷ lục Yan Diomande

Manchester City cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi chuẩn bị phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ. Mục tiêu được nhắm đến là Yan Diomande của RB Leipzig với mức giá lên tới 100 triệu bảng. Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ chạy cánh này và coi anh là nhân tố then chốt cho kế hoạch dài hạn tại Etihad. Nếu thương vụ thành công, Diomande sẽ vượt qua Jack Grealish để trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng.

Kế hoạch của Liverpool thời hậu Van Dijk

Bên cạnh việc lo ngại mất Alisson, Liverpool cũng đang ráo riết chuẩn bị cho tương lai không có Virgil van Dijk. The Kop đã đẩy nhanh đàm phán với Inter Milan cho trường hợp của Alessandro Bastoni. Trung vệ người Italy được xem là sự thay thế hoàn hảo nhờ khả năng phòng ngự thông minh và phát động tấn công tốt. Đồng thời, Liverpool cũng đang dẫn đầu cuộc đua giành Joao Gomes từ Wolverhampton để bổ sung chất thép cho tuyến giữa, vượt mặt cả MU lẫn Chelsea trong thương vụ này.