MU trở lại Champions League: Chấm dứt thập kỷ làm kẻ bên lề tại châu Âu Chiến thắng trước Liverpool đưa MU trở lại đấu trường danh giá nhất châu lục, nhưng Quỷ đỏ cần sự ổn định để xóa bỏ khoảng cách tài chính 343 triệu bảng với Man City.

Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool không chỉ khiến khán đài Old Trafford bùng nổ mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng: Manchester United chính thức giành vé trở lại Champions League. Tiền đạo Matheus Cunha đã gọi đây là một "khởi đầu tốt đẹp", nhưng thực tế khắc nghiệt từ những con số thống kê cho thấy Quỷ đỏ còn một hành trình dài để lấy lại vị thế đại diện ưu tú của bóng đá Anh tại châu Âu.

Thống kê đáng báo động sau kỷ nguyên Sir Alex

Dù vẫn được coi là một thế lực về thương mại, sức mạnh chuyên môn của Manchester United tại Champions League đã suy giảm nghiêm trọng trong hơn một thập kỷ qua. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ 13 năm trước, Quỷ đỏ chỉ chơi nhiều hơn Tottenham Hotspur đúng một trận đấu tại sân chơi này. Đáng báo động hơn, United có ít hơn đối thủ thành London tới 3 trận đấu ở vòng loại trực tiếp, dù hiện tại Tottenham đang phải vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng tại Ngoại hạng Anh.

Sự thiếu ổn định là đặc điểm nhận dạng của MU trong giai đoạn hậu Ferguson. Trong 13 chiến dịch gần nhất, đội bóng chỉ có 7 lần góp mặt tại Champions League. Việc liên tục phải xuống chơi tại Europa League hoặc vắng mặt hoàn toàn ở cúp châu Âu đã bào mòn đáng kể sức mạnh tài chính và vị thế của câu lạc bộ. Nếu đặt lên bàn cân với Manchester City – đội đã chơi 133 trận Champions League kể từ năm 2013 – con số 54 trận của United trở nên quá khiêm tốn.

Hố sâu tài chính và sự lãng phí cơ hội

Sự chênh lệch về tần suất xuất hiện tại Champions League dẫn đến một hệ quả tất yếu: khoảng cách thu nhập khổng lồ. Theo dữ liệu phân tích từ UEFA và Swiss Ramble, trong giai đoạn 10 năm từ 2016 đến 2025, Manchester City đã thu về 807,6 triệu bảng từ bản quyền truyền hình và tiền thưởng – con số chỉ đứng sau Real Madrid và PSG. Ngược lại, United chỉ kiếm được 463,8 triệu bảng từ cả hai đấu trường Champions League và Europa League.

Khoản chênh lệch 343,8 triệu bảng chính là minh chứng cho sự lãng phí cơ hội tại Old Trafford. Số tiền này đủ để chiêu mộ ít nhất 3-4 ngôi sao đẳng cấp thế giới. Không chỉ thua kém Man City, doanh thu từ châu Âu của United còn bị lép vế hoàn toàn trước Liverpool (626,2 triệu bảng) và ngay cả một Chelsea đầy biến động (508,8 triệu bảng). Thậm chí, Arsenal với hai lần lọt vào bán kết Champions League gần nhất cũng đang trên đà vượt qua United về mặt thu nhập.

Nền tảng cho các dự án tham vọng

Ban lãnh đạo hiện tại, đứng đầu là CEO Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, cùng ứng viên hàng đầu cho ghế huấn luyện viên Michael Carrick, đều thấu hiểu rằng Champions League là "hơi thở" của câu lạc bộ. Sự hiện diện thường xuyên tại đây không chỉ là danh dự mà còn là nền tảng kinh tế để thực hiện dự án xây dựng sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng với sức chứa 100.000 chỗ ngồi.

Kể từ năm 2013, United chỉ tham gia vỏn vẹn 12 trận đấu loại trực tiếp Champions League và để thua tới 7 trận. Thu nhập trung bình hàng năm từ truyền hình châu Âu của họ chỉ ở mức 38,7 triệu bảng, tương đương với phần thưởng cho một nhà vô địch Europa League. Để so sánh, Arsenal đã thu về tới 101,1 triệu bảng chỉ nhờ việc lọt vào bán kết mùa trước. Đã đến lúc Manchester United phải chấm dứt chu kỳ bất ổn để trở lại đúng vị thế mà họ thuộc về: một ông lớn thực thụ thay vì chỉ là kẻ bên lề tại lục địa già.