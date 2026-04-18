MU trước bài toán Michael Carrick: Sự điềm tĩnh đối đầu tham vọng Alpha của Sir Jim Ratcliffe Manchester United đang đứng trước quyết định mang tính bước ngoặt: đặt niềm tin vào sự hồi sinh dưới thời Michael Carrick hay tiếp tục săn lùng một siêu HLV đẳng cấp.

Tại Old Trafford lúc này, một câu hỏi lớn đang bao trùm tương lai đội bóng: Liệu Manchester United có thực sự cần một "siêu HLV" với danh tiếng lẫy lừng, hay nên đặt niềm tin vào Michael Carrick – người đang làm hồi sinh "Quỷ đỏ" dưới tư cách tạm quyền?

Sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Michael Carrick

Nếu các cầu thủ Manchester United được quyền bỏ phiếu, Michael Carrick có lẽ sẽ giành chiến thắng áp đảo để trở thành HLV chính thức. Các ngôi sao tại Carrington yêu thích phong cách quản lý của ông và sự cân bằng trong các buổi tập cùng trợ lý Steve Holland. Những chiến thắng vang dội trước Manchester City và Arsenal tại Ngoại hạng Anh là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng cầm quân của Carrick trong các trận cầu lớn.

Ai sẽ dẫn dắt MU mùa tới?

Cựu trung vệ Chris Smalling, người từng sát cánh cùng Carrick, nhận định rằng Carras đã xử lý quá trình chuyển đổi từ cầu thủ sang HLV, rồi từ trợ lý sang HLV trưởng một cách tuyệt vời. Ông ấy biết cách tách biệt sự thân thiết để giữ uy quyền của một người sếp.

Tiêu chuẩn "Alpha" của Sir Jim Ratcliffe

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của Carrick có lẽ nằm ở quan điểm của Sir Jim Ratcliffe. Tỷ phú người Anh được cho là luôn bị thu hút bởi những tính cách "alpha" – mạnh mẽ, quyết đoán và có phần lấn át. Đó là lý do ông từng đặt niềm tin vào Ruben Amorim, dù cuộc tình này đã kết thúc sau những mâu thuẫn về chiến thuật và chuyển nhượng.

Ngược lại, Carrick mang một phong thái hoàn toàn khác: điềm tĩnh, quyền lực thầm lặng và không phô trương. Thêm vào đó, việc bổ nhiệm Carrick ngay lúc này có thể đi ngược lại lộ trình quy hoạch dài hạn mà tập đoàn INEOS đã đặt ra. Sau khi tốn tới 31 triệu bảng để sa thải Erik ten Hag và Ruben Amorim, Ratcliffe không muốn vội vã thêm một lần nào nữa.

Thị trường "Siêu HLV" đang dần cạn kiệt

Đáng chú ý, Manchester United vẫn đang thám thính thị trường, nhưng những ứng viên hàng đầu đều không dễ chạm tới. Luis Enrique dự kiến sẽ gia hạn với PSG đến năm 2030, trong khi Thomas Tuchel vừa ký hợp đồng với tuyển Anh. Ngay cả Carlo Ancelotti cũng đang hướng tới việc dẫn dắt tuyển Brazil trong tương lai dài hạn.

Nagelsmann sẽ rời ĐT Đức sau World Cup.

Julian Nagelsmann là một lựa chọn khác, nhưng việc ông dẫn dắt tuyển Đức tham dự World Cup 2026 sẽ khiến việc tiếp quản United trong giai đoạn tiền mùa giải trở nên cực kỳ phức tạp. Unai Emery của Aston Villa cũng là cái tên được Sir Alex Ferguson ngưỡng mộ, nhưng ông đang có quyền lực tuyệt đối tại Villa Park, điều mà United khó lòng hứa hẹn.

Lựa chọn an toàn hay bước đi đột phá?

Cựu trợ lý Steve McClaren chia sẻ rằng Michael Carrick đã tự đưa mình vào danh sách 5 ứng viên hàng đầu nhờ năng lực đã được chứng minh trên sân cỏ. Cấu trúc của INEOS sẽ phụ thuộc vào việc họ chọn ai, bởi một số HLV thích làm việc với Giám đốc thể thao, trong khi số khác lại muốn nắm toàn quyền tuyển dụng.

Hiện tại, ban lãnh đạo Manchester United khẳng định sẽ không vội vàng. Họ muốn đợi đến cuối mùa giải để đánh giá vị trí cuối cùng của đội bóng với mục tiêu tiên quyết là top 4 Ngoại hạng Anh. Dù Manchester United có chọn một "siêu HLV" hay không, thì di sản và tâm thế mà Carrick đang xây dựng lại tại Carrington chính là nền tảng quan trọng nhất để đội bóng hướng tới vinh quang sau nhiều năm chìm trong bóng tối.