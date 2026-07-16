MU từ bỏ Mateus Fernandes vì sợ vết xe đổ Sancho: Quyết định của kỷ nguyên mới Manchester United chính thức rút lui khỏi thương vụ Mateus Fernandes dù đã sẵn sàng chi 80 triệu bảng, ưu tiên những bản hợp đồng có thái độ tích cực dưới thời INEOS.

Manchester United đã thực hiện một bước đi đầy quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức từ bỏ việc theo đuổi tiền vệ Mateus Fernandes. Quyết định này không chỉ đơn thuần là vấn đề tài chính, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy tuyển trạch tại Old Trafford: ưu tiên thái độ và sự cam kết hơn là tài năng thuần túy.

MU đã từ bỏ thương vụ chiêu mộ Mateus Fernandes. (Ảnh: Getty Images)

Nỗi ám ảnh mang tên Jadon Sancho

Theo nguồn tin từ ESPN, giới thượng tầng "Quỷ đỏ" đã cảm nhận được những dấu hiệu tiêu cực về mặt thái độ từ phía tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha. Sự ngập ngừng và thiếu kiên định của Fernandes khiến ban lãnh đạo MU nhớ lại thương vụ thảm họa Jadon Sancho vào năm 2021.

Khi đó, Man Utd cũng đã chi ra 80 triệu bảng để đưa Sancho về từ Borussia Dortmund. Tuy nhiên, sự thiếu nhiệt huyết ngay từ đầu đã dẫn đến một chuỗi ngày thất vọng, mâu thuẫn công khai với huấn luyện viên và cuối cùng là những bản hợp đồng cho mượn để giải vây. Tập đoàn INEOS không muốn lặp lại sai lầm đắt giá này với một cầu thủ chưa thực sự khao khát khoác lên mình màu áo đỏ.

Diễn biến thương vụ và sự quyết liệt từ Tottenham

Dù từng coi Fernandes là mục tiêu hàng đầu để khỏa lấp khoảng trống sau khi vồ hụt Elliot Anderson (người gia nhập Manchester City với giá 116 triệu bảng), MU vẫn kiên định với lập trường của mình. West Ham định giá ngôi sao của họ ở mức 85 triệu bảng, và dù Man Utd sẵn sàng trả tới 80 triệu bảng phí cố định, sự hoài nghi về tinh thần thi đấu đã chấm dứt mọi cuộc đàm phán.

Ngay sau khi Man Utd rút lui, Tottenham đã nhanh chóng nhảy vào và hoàn tất thương vụ Fernandes với giá 85 triệu bảng. Mateus Fernandes, sản phẩm của lò đào tạo Sporting Club, gia nhập đội bóng thành London sau khi trải qua hai mùa giải xuống hạng liên tiếp cùng Southampton và West Ham United.

Triết lý mới của Michael Carrick và INEOS

Thay vì sa đà vào một thương vụ thiếu sự cam kết, đội bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Michael Carrick đã nhanh chóng chuyển hướng. MU đã chiêu mộ thành công bộ đôi Andrey Santos và Youri Tielemans với tổng mức phí tương đương với con số mà West Ham yêu cầu cho Fernandes.

Tập đoàn INEOS tin rằng việc khoác áo Manchester United phải là một đặc quyền chứ không phải nghĩa vụ. Thái độ tích cực được coi là chìa khóa thành công, tương tự như cách Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đã hòa nhập nhanh chóng ở mùa giải trước. Việc lựa chọn Santos và Tielemans cho thấy MU đang ưu tiên sự ổn định và tính gắn kết của tập thể hơn là những thương vụ rủi ro về mặt nhân cách.