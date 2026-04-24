MU từ chối bị ép giá: Thông điệp đanh thép của tập đoàn INEOS trong vụ Carlos Baleba Manchester United đang thể hiện sự cứng rắn khi chỉ định giá Carlos Baleba ở mức 50 triệu bảng, thay vì chạy theo con số 100 triệu bảng từ phía Brighton như trước đây.

Dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, Manchester United đang cho thấy những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chính sách chuyển nhượng. Minh chứng rõ nét nhất chính là cách tiếp cận mới trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Carlos Baleba từ Brighton, khẳng định "Quỷ đỏ" không còn là miếng mồi ngon để các đối thủ ép giá như thời kỳ nhà Glazer.

MU cứng rắn và khôn ngoan ở vụ Baleba.

Chiến lược kiên nhẫn và sự thay đổi vị thế trên bàn đàm phán

Mùa hè năm 2025, Manchester United từng ráo riết tìm kiếm một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để sát cánh cùng Kobbie Mainoo. Carlos Baleba của Brighton khi đó là ưu tiên hàng đầu, nhưng mức giá 100 triệu bảng mà đội bóng vùng duyên hải phía Nam đưa ra đã khiến ban lãnh đạo MU lập tức rút lui. Thay vì vung tiền mù quáng, đội ngũ của Sir Jim Ratcliffe quyết định chờ đợi.

Đến tháng 4/2026, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Dù vừa có màn trình diễn ấn tượng trước Chelsea, phong độ tổng thể của cầu thủ 22 tuổi trong mùa giải 2025/26 đã sụt giảm đáng kể. Chính Baleba cũng thừa nhận những đồn đoán chuyển nhượng liên tục đã tác động tiêu cực đến tâm lý thi đấu của anh.

Định giá thực tế và danh sách mục tiêu đa dạng

Theo phân tích từ chuyên gia Laurie Whitwell của tờ The Athletic, Manchester United hiện chỉ định giá Baleba ở mức 50 triệu bảng. Đây được xem là con số sát với thực tế trong bối cảnh phong độ đi xuống và thời hạn hợp đồng của cầu thủ người Cameroon đang ngắn lại (đến năm 2028). Đáng chú ý, con số này thấp hơn nhiều so với mức 75 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford từng sẵn sàng chi ra vào năm ngoái.

Khác biệt cốt yếu so với thời đại Glazer nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án dự phòng. Trước đây, CLB thường chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất, dẫn đến việc bị ép giá kịch trần như các trường hợp của Antony hay Jadon Sancho. Hiện tại, đội ngũ tuyển trạch của INEOS đã xây dựng danh sách lên tới 24 ứng viên cho vị trí tiền vệ. Điều này cho phép MU nắm quyền chủ động: nếu Brighton không chấp nhận mức giá 50 triệu bảng, họ sẵn sàng chuyển hướng sang Manu Kone hoặc Stiller.

MU vẫn đánh giá cao Baleba sau 1 năm theo đuổi.

Áp lực đè nặng lên Brighton

Hiện tại, Brighton đang đứng trước bài toán kinh tế khó khăn. Baleba đang nhận mức lương khá khiêm tốn, chỉ khoảng 650.000 bảng mỗi năm, khiến một lời đề nghị hấp dẫn về đãi ngộ từ Old Trafford trở nên khó từ chối. Nếu không chấp nhận bán vào mùa hè 2026, giá trị của tiền vệ này có nguy cơ sụt giảm sâu hơn khi hợp đồng dần đi về những năm cuối.

Bên cạnh đó, dù có những lo ngại về bản lĩnh của Baleba trước áp lực lớn, các tuyển trạch viên MU vẫn tin rằng anh là mảnh ghép hoàn hảo nhất để đá cặp cùng Mainoo. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ thực hiện thương vụ nếu các điều kiện tài chính được đảm bảo theo đúng lộ trình mới.

Có thể thấy, cách tiếp cận của bộ sậu Dan Ashworth, Jason Wilcox và Omar Berrada trong thương vụ này là lời khẳng định cho một kỷ nguyên quản trị mới. Manchester United đang dần thoát khỏi hình ảnh một đội bóng mua sắm hoang phí để trở thành một tổ chức chuyên nghiệp, quyết đoán và thực tế hơn trên thị trường chuyển nhượng.