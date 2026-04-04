MU từ chối Roberto De Zerbi: Bước ngoặt trao trọn niềm tin cho Michael Carrick Trước khi chính thức dẫn dắt Tottenham, Roberto De Zerbi từng chủ động liên hệ với Manchester United nhưng bị khước từ do sự thăng hoa của Michael Carrick tại Old Trafford.

Manchester United đã chính thức khước từ lời đề nghị dẫn dắt của Roberto De Zerbi, ngay cả khi chiến lược gia người Ý chủ động thăm dò cơ hội tại Old Trafford. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Quỷ đỏ đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick.

De Zerbi đã hỏi MU về vị trí huấn luyện, trước khi nhận lời dẫn dắt Tottenham.

Sự thăng hoa của Michael Carrick thay đổi cục diện

Theo các báo cáo từ nội bộ đội bóng, De Zerbi từng được xem là ứng viên tiềm năng để thay thế Ruben Amorim sau khi vị HLV này rời đi vào tháng Giêng. Tuy nhiên, tình thế tại Manchester đã thay đổi nhanh chóng. Ban lãnh đạo đội bóng hiện đang dành sự ưu tiên tuyệt đối cho Michael Carrick thay vì tìm kiếm một phương án từ bên ngoài.

Kể từ khi tiếp quản vai trò tạm quyền, Carrick đã giúp Quỷ đỏ leo lên vị trí thứ ba tại Ngoại hạng Anh. Sự ổn định về mặt chiến thuật và bầu không khí tích cực tại Carrington đã thuyết phục giới chủ rằng Carrick là người phù hợp nhất để dẫn dắt CLB trong giai đoạn nước rút. Mục tiêu tối thượng của đội bóng hiện nay là bảo toàn vị trí trong top 4 để giành vé dự Champions League mùa tới.

Dấu hỏi về phong độ của De Zerbi sau thảm bại trước PSG

Danh tiếng của Roberto De Zerbi đã phần nào sụt giảm sau giai đoạn cuối đầy biến động tại Marseille. Đáng chú ý nhất là thất bại nặng nề 0-5 trước Paris Saint-Germain, kết quả trực tiếp dẫn đến việc ông rời đội bóng nước Pháp vào tháng Hai. Đây được coi là một trong những lý do khiến Manchester United thận trọng và khẳng định ông không nằm trong kế hoạch của câu lạc bộ.

Trong khi MU tập trung vào kế hoạch dài hạn với Carrick, De Zerbi đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới tại Bắc London. Ông chính thức được công bố là tân thuyền trưởng của Tottenham Hotspur vào thứ Ba vừa qua, lấp đầy khoảng trống trên băng ghế chỉ đạo của Gà trống.

Khởi đầu sóng gió tại Tottenham

Dù mới nhậm chức, De Zerbi đã phải đối mặt với áp lực lớn từ cộng đồng cổ động viên Tottenham. Nguyên nhân bắt nguồn từ những phát biểu gây tranh cãi trong quá khứ liên quan đến tiền đạo Mason Greenwood thời cả hai còn ở Marseille. Các nhóm cổ động viên tại Bắc London đã phản đối dữ dội quan điểm bảo vệ học trò cũ của vị chiến lược gia này.

Trong buổi họp báo ra mắt, De Zerbi đã phải lên tiếng xin lỗi và khẳng định ông luôn đứng về phía những người yếu thế, đồng thời không bao giờ có ý định hạ thấp vấn đề bạo lực đối với phụ nữ. Hiện tại, sự chú ý của giới mộ điệu đang đổ dồn vào việc liệu triết lý bóng đá của De Zerbi có thể giúp Tottenham vượt qua khó khăn, trong khi MU vẫn đang đặt cược vào vận mệnh của Michael Carrick.