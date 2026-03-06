MU tự tin giành Lewis Hall: Kế hoạch 50 triệu bảng và vai trò của Christopher Vivell Manchester United đang nhắm tới hậu vệ Lewis Hall của Newcastle như một ưu tiên chuyển nhượng. Sự hiện diện của Christopher Vivell được kỳ vọng sẽ giúp Quỷ Đỏ hoàn tất thương vụ trị giá hơn 50 triệu bảng này.

Manchester United đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ cánh Lewis Hall từ Newcastle United nhằm gia tăng chiều sâu cho đội hình. Với mức định giá khoảng hơn 50 triệu bảng Anh, Quỷ Đỏ tin rằng sự hiện diện của Giám đốc chuyển nhượng Christopher Vivell sẽ là chìa khóa để hoàn tất thương vụ này trong mùa hè 2026.

Lewis Hall là mục tiêu của MU trong hè 2026.

Sức hút từ Champions League và tham vọng của Lewis Hall

Dù Luke Shaw vẫn duy trì phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo Manchester United vẫn xác định vị trí hậu vệ trái là ưu tiên cần nâng cấp. Theo báo cáo từ The Athletic, Lewis Hall đang cảm thấy không thực sự thoải mái tại Newcastle sau một mùa giải đội bóng vùng Tyneside thi đấu thiếu thuyết phục dưới thời HLV Eddie Howe.

Ngược lại, Manchester United mang đến một dự án thể thao dài hạn cùng cơ hội hít thở bầu không khí Champions League – điều mà Newcastle khó lòng đáp ứng ở thời điểm hiện tại. Đây được xem là đòn bẩy tâm lý quan trọng để thuyết phục tài năng trẻ này rời sân St James' Park.

Tầm ảnh hưởng của Christopher Vivell trong thương vụ

Điểm mấu chốt giúp đội chủ sân Old Trafford tự tin chiếm ưu thế chính là Christopher Vivell. Vị sếp lớn này đã nhanh chóng khẳng định uy tín tại Manchester United sau thương vụ chiêu mộ thành công tiền đạo Benjamin Sesko vào năm ngoái. Giờ đây, mối quan hệ cũ giữa Vivell và Lewis Hall đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt.

Giám đốc chuyển nhượng Christopher Vivell sẽ giúp MU chiêu mộ Lewis Hall?

Trong giai đoạn 2022-2023, Vivell đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật tại Chelsea, đúng thời điểm Lewis Hall có màn bứt phá ngoạn mục từ học viện lên đội một. Sự am hiểu về năng lực và mối liên kết sẵn có giúp Vivell trở thành người trực tiếp thúc đẩy kế hoạch đưa Hall về nửa đỏ thành Manchester.

Tính toán chiến thuật và bài toán xoay tua

Về mặt chuyên môn, sự xuất hiện của Lewis Hall sẽ mang lại sự linh hoạt đáng kể cho sơ đồ chiến thuật của MU. Ban huấn luyện có thể đẩy Patrick Dorgu lên chơi cao hơn ở vị trí tiền đạo cánh trái, nơi cầu thủ này bùng nổ nhất, đồng thời nhường hành lang biên cho một hậu vệ thuần túy như Hall.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm chơi tiền vệ trung tâm của Hall thời còn ở đội trẻ Chelsea cũng cung cấp thêm giải pháp nhân sự trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc trên cả bốn đấu trường. Việc xoay tua giữa Lewis Hall và Luke Shaw được xem là giải pháp tối ưu để bảo toàn thể lực cho các trụ cột trong suốt mùa giải kéo dài.

Thái độ của Newcastle United

Phía Newcastle United hiện không chịu quá nhiều áp lực về tài chính sau khi đã bán Anthony Gordon cho Barcelona. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Chích chòe" có thể sẽ phải thay đổi quan điểm nếu Lewis Hall chủ động bày tỏ nguyện vọng ra đi để tìm kiếm thử thách mới tại Old Trafford. Mức phí 50 triệu bảng được đánh giá là con số hợp lý để các bên có thể ngồi vào bàn đàm phán trong thời gian tới.