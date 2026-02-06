MU và Arsenal tranh giành Rafael Leao, Bayern Munich săn đón Gabriel Martinelli Manchester United và Arsenal cùng nỗ lực chiêu mộ Rafael Leao với mức giá 175 triệu euro, trong khi Bayern Munich và PSG đồng loạt nhắm đến ngôi sao Gabriel Martinelli.

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đang chứng kiến những diễn biến kịch tính khi các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh và châu Âu đồng loạt kích hoạt các kế hoạch nâng cấp đội hình. Đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Arsenal trong thương vụ Rafael Leao, cùng sự trỗi dậy của các thế lực từ Đức và Pháp đối với các trụ cột tại sân Emirates.

Cuộc đua giành chữ ký Rafael Leao trị giá 175 triệu euro

Manchester United và Arsenal đã chính thức gửi yêu cầu cung cấp thông tin về tiền đạo cánh Rafael Leao của AC Milan. Ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là đã bày tỏ nguyện vọng rời sân San Siro trong mùa hè này để chuyển đến thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Mặc dù điều khoản giải phóng hợp đồng của Rafael Leao lên tới 175 triệu euro, hiện vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới Rossoneri. Sự quan tâm từ hai ông lớn nước Anh cho thấy sức hút của Leao vẫn rất lớn dù mức phí giải tỏa hợp đồng là một rào cản tài chính đáng kể.

Bayern Munich và PSG gây áp lực lên Gabriel Martinelli

Bên cạnh việc theo đuổi mục tiêu mới, Arsenal cũng đang phải đối mặt với áp lực giữ chân trụ cột. Bayern Munich và Paris Saint-Germain (PSG) đã đồng loạt gửi lời đề nghị thăm dò tới Pháo thủ về trường hợp của tiền đạo cánh Gabriel Martinelli.

Ngôi sao người Brazil với tốc độ và khả năng bùng nổ đang là mục tiêu ưu tiên để làm mới hàng công của cả nhà vô địch nước Đức lẫn gã khổng lồ nước Pháp. Ban lãnh đạo Arsenal đang đứng trước bài toán khó khăn trong việc thuyết phục Martinelli ở lại trước sự chèo kéo từ những đối thủ hàng đầu châu lục.

Barcelona nhắm Harry Kane, Atletico Madrid đua giành Osimhen

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã xác định Harry Kane là phương án dự phòng chất lượng nếu thương vụ chiêu mộ Julian Alvarez không thành công. Bayern Munich sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức giá 80 triệu euro cho chân sút 32 tuổi. Kane cũng bày tỏ sự hứng thú với viễn cảnh gia nhập sân Camp Nou sau khi Robert Lewandowski ra đi.

Trong một diễn biến khác, Atletico Madrid đã gia nhập cuộc đua giành Victor Osimhen từ Galatasaray. Chân sút người Nigeria hiện là mục tiêu hàng đầu của Manchester United, và sự xuất hiện của Atletico dự kiến sẽ khiến cuộc cạnh tranh trên bàn đàm phán trở nên căng thẳng hơn trong mùa hè 2026.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Ngoại hạng Anh

Tương lai của Marcus Rashford tại Manchester United đang trở nên bất định khi Arsenal và Chelsea đều đang theo dõi sát sao. Quỷ đỏ hiện cân nhắc việc chấm dứt đàm phán với Barcelona về mức phí 30 triệu euro để tìm kiếm các đối tác mới tiềm năng hơn.

Tại London, HLV Mikel Arteta đang thúc giục Arsenal chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes từ West Ham United với mức giá lên tới 80 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, Chelsea và Arsenal cũng đang cạnh tranh chữ ký của Ferran Torres từ Barcelona. Tiền đạo người Tây Ban Nha đang cân nhắc đường trở lại Ngoại hạng Anh để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Cuối cùng, PSG đang tiến gần đến thỏa thuận chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig với giá trị khoảng 100 triệu euro, trong khi Jadon Sancho đang thảo luận để thực hiện thương vụ chuyển nhượng tự do trở lại đội bóng cũ Borussia Dortmund.