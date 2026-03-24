MU và bài toán chuyển nhượng 150 triệu bảng: Áp lực buộc phải bán sao để tồn tại Chuyên gia tài chính Adam Williams cảnh báo Manchester United đối mặt gánh nặng nợ 325 triệu bảng, buộc phải thanh lý cầu thủ để có ngân sách tái thiết đội hình.

Kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của Manchester United đang đứng trước một bước ngoặt mang tính quyết định. Ngân sách mua sắm của đội bóng không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của ban huấn luyện mà còn bị chi phối gắt gao bởi thực trạng tài chính khắc nghiệt và những khoản nợ từ quá khứ.

Man United sẽ phải tính toán ngân sách thật kỹ trước khi đưa ra quyết định chuyển nhượng quan trọng.

Theo phân tích chuyên sâu từ Adam Williams, chuyên gia tài chính bóng đá tại GRV Media, Manchester United dự kiến chỉ có mức chi tiêu ròng tối đa khoảng 150 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng tới. Điều kiện tiên quyết để đạt được con số này là thầy trò Michael Carrick phải giành được tấm vé tham dự UEFA Champions League.

Khủng hoảng dòng tiền và gánh nặng nợ nần

Thực tế tài chính của Quỷ đỏ hiện nay là một bức tranh đầy thách thức. Chuyên gia Adam Williams nhấn mạnh rằng vấn đề lớn nhất của Manchester United hiện tại không phải là các quy định về lợi nhuận và bền vững (PSR), mà là sự thiếu hụt dòng tiền mặt nghiêm trọng.

Dựa trên báo cáo tài chính gần nhất, đội chủ sân Old Trafford đã sử dụng tới 290 triệu bảng trong hạn mức tín dụng quay vòng 350 triệu bảng. Đáng chú ý, lượng tiền mặt dự trữ của đội bóng đã sụt giảm mạnh từ 95 triệu bảng xuống chỉ còn 44 triệu bảng trong vòng một năm. Điều này minh chứng cho việc Manchester United đang chi tiêu vượt quá mức thu nhập thực tế, tạo ra áp lực khổng lồ lên vai giới chủ Ineos và Sir Jim Ratcliffe.

Khoản nợ chuyển nhượng 325 triệu bảng

Một trong những rào cản lớn nhất ngăn cản tham vọng mua sắm là khoản nợ chuyển nhượng ròng lên tới 350 triệu bảng. Trong đó, có tới 325 triệu bảng phải thanh toán ngay trong vòng 12 tháng tới dưới hình thức trả góp. Phân tích chi tiết về dòng tiền, Williams cho biết:

"Khi quỹ lương hằng năm vượt quá 300 triệu bảng, cam kết trả góp chuyển nhượng 325 triệu bảng, cộng thêm chi phí vận hành và lãi vay, Manchester United cần doanh thu khoảng 800 triệu bảng mới có thể đạt đến điểm hòa vốn". Đây là con số gần như bất khả thi nếu thiếu đi nguồn thu từ đấu trường Champions League.

Chiến lược thanh lý để tái đầu tư

Trong bối cảnh đó, Manchester United buộc phải thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận trên thị trường chuyển nhượng. Thay vì vung tiền vô tội vạ, bộ máy lãnh đạo mới do Sir Jim Ratcliffe và Omar Berrada dẫn dắt sẽ phải hoạt động chiến lược hơn thông qua các "thương vụ bán gây sốc".

Bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của CLB như Manuel Ugarte là điều tiên quyết.

Việc đẩy đi những ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch dài hạn hoặc những cái tên có giá trị chuyển nhượng cao nhưng đóng góp hạn chế sẽ giúp câu lạc bộ giảm bớt gánh nặng quỹ lương và tạo ra ngân sách tái đầu tư. Cụ thể, những trường hợp như Manuel Ugarte có thể nằm trong danh sách cần thanh lý để cân đối ngân sách.

Nhìn chung, tương lai của Manchester United trong mùa hè 2026 phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí trên bảng xếp hạng Premier League. Tấm vé dự Champions League chính là liều thuốc bồi bổ quan trọng nhất để hỗ trợ quá trình phục hồi. Nếu thất bại, Ineos sẽ buộc phải thực hiện những biện pháp thắt lưng buộc bụng quyết liệt hơn, thậm chí phải chia tay những trụ cột quan trọng nhất để duy trì bộ máy vận hành khổng lồ tại Old Trafford.