MU và Chelsea đại chiến vì Fermin Lopez, Bernardo Silva ưu tiên gia nhập Barcelona Thị trường chuyển nhượng tối 29/5 sôi động với cuộc đua giành chữ ký Fermin Lopez trị giá 100 triệu euro và động thái muốn cập bến Camp Nou của Bernardo Silva.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn bắt đầu thực hiện kế hoạch nâng cấp đội hình cho mùa giải mới. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn về Barcelona và Manchester City, nơi những ngôi sao hàng đầu đang đứng trước những lựa chọn mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp.

Cuộc đua 100 triệu euro giành chữ ký Fermin Lopez

Manchester United và Chelsea đang bước vào một cuộc đối đầu trực tiếp trên bàn đàm phán để giành lấy chữ ký của Fermin Lopez. Ngôi sao trẻ của Barcelona đã có những bước tiến vượt bậc, khiến giá trị chuyển nhượng của anh tăng vọt lên con số 100 triệu euro.

Fermin Lopez đang trở thành mục tiêu hàng đầu của các đội bóng Ngoại hạng Anh.

Dù đánh giá cao tài năng của Lopez, ban lãnh đạo Barcelona đang đứng trước áp lực phải cân bằng ngân sách tài chính. Việc bán tiền vệ này được xem là giải pháp để đội bóng xứ Catalan có thêm nguồn lực chiêu mộ bộ đôi Anthony Gordon và Julian Alvarez. Theo nguồn tin từ Fichajes, cả MU và Chelsea đều sẵn sàng bạo chi để sở hữu nhân tố đa năng này nhằm tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa.

Bernardo Silva và giấc mơ Camp Nou

Trong một diễn biến khác, Barcelona cũng đang là điểm đến mơ ước của Bernardo Silva. Tuyển thủ người Bồ Đào Nha đã bày tỏ ý định rời Manchester City sau những năm tháng thành công rực rỡ dưới thời Pep Guardiola.

Bernardo Silva ưu tiên chuyển tới thi đấu tại sân Camp Nou.

Thông tin từ El Chiringuito cho biết, đội ngũ lãnh đạo của Barca đang rất tự tin vào khả năng hoàn tất thương vụ này trong kỳ chuyển nhượng hè. Silva được xem là mảnh ghép hoàn hảo để củng cố bản sắc chơi bóng của đội chủ sân Camp Nou, trong bối cảnh đội bóng này đang nỗ lực tìm lại vị thế thống trị tại La Liga và đấu trường châu lục.

Liverpool tìm người kế vị Mohamed Salah

Tại Anfield, HLV và các cộng sự đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Nico Williams từ Athletic Bilbao. Liverpool coi chân chạy cánh người Tây Ban Nha là hạt nhân chính để xây dựng lại hàng công trong kịch bản Mohamed Salah chia tay đội bóng.

Mức phí giải phóng hợp đồng của Williams hiện đã giảm xuống còn khoảng 60 triệu euro kèm phụ phí, một con số được đánh giá là khá hời so với tiềm năng của cầu thủ này. Khả năng bùng nổ và tốc độ của Williams được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho lối chơi tấn công của The Kop.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Ngoại hạng Anh

Manchester City đang lên kế hoạch củng cố hàng thủ với việc nhắm tới người cũ Pedro Porro. Hậu vệ cánh của Tottenham đã trưởng thành vượt bậc và được đánh giá là phương án tối ưu để tăng cường sức mạnh bên hành lang cánh phải của Pep Guardiola. Song song với đó, Man City cũng phải đối mặt với áp lực giữ chân các trụ cột khi Real Madrid và Bayern Munich đang cạnh tranh quyết liệt để có được trung vệ Josko Gvardiol với mức giá đề nghị lên tới 75 triệu euro.

Ở phía Bắc London, Tottenham Hotspur đã gửi lời đề nghị trị giá 60 triệu bảng tới Manchester City cho trường hợp của Savinho. Tiền đạo cánh người Brazil là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp hỏa lực cho đội bóng của HLV Ange Postecoglou. Trong khi đó, tại giải hạng Nhất, Leeds United đang nỗ lực đưa Crysencio Summerville trở lại Elland Road, nhưng họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ AS Roma.

Bất ngờ với đề nghị trao đổi từ PSG

Một trong những tin đồn gây sốc nhất là việc Paris Saint-Germain đề nghị đổi tài năng trẻ Joao Neves lấy Federico Valverde của Real Madrid. Tuy nhiên, khả năng thương vụ này xảy ra là rất thấp khi Valverde được coi là "bất khả xâm phạm" tại sân Bernabeu. Real Madrid dường như không có ý định để ngôi sao người Uruguay ra đi, bất chấp triển vọng to lớn từ tiền vệ của PSG.