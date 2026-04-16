MU và Chelsea tranh giành Harry Kane, Barcelona từ chối Marcus Rashford Manchester United và Chelsea khởi động cuộc đua chiêu mộ Harry Kane, trong khi Barcelona chính thức gạch tên Marcus Rashford khỏi kế hoạch tương lai do phong độ kém thuyết phục.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những diễn biến mới nhất liên quan đến các ngôi sao hàng đầu. Tâm điểm đổ dồn vào tương lai của Harry Kane tại Bayern Munich và quyết định cứng rắn từ phía ban lãnh đạo Barcelona đối với Marcus Rashford.

MU và Chelsea sẵn sàng phá két vì Harry Kane

Manchester United và Chelsea đều đang lên kế hoạch gửi những lời đề nghị chính thức nhằm đưa tiền đạo Harry Kane trở lại Ngoại hạng Anh. Dù chân sút người Anh đang có quãng thời gian hạnh phúc tại Đức trong màu áo Bayern Munich, các ông lớn Premier League vẫn kiên trì với tham vọng sở hữu chữ ký của đội trưởng tuyển Anh vào mùa hè tới.

Kane sẽ trở lại Ngoại hạng Anh?

Theo nguồn tin từ El Nacional, bất chấp việc Kane chưa có ý định chia tay Bundesliga, sức hút từ sự trở lại giải đấu quen thuộc cùng các dự án đầy tham vọng của MU và Chelsea có thể là yếu tố then chốt để thay đổi quyết định của cầu thủ này. Cả hai câu lạc bộ đều đang khát khao một trung phong đẳng cấp thế giới để nâng tầm hàng công.

Barcelona từ chối mua đứt Marcus Rashford

Trái ngược với những đồn đoán về một tương lai lâu dài tại Camp Nou, Giám đốc thể thao Deco đã chính thức thông báo Barcelona sẽ không giữ chân Marcus Rashford sau khi hợp đồng cho mượn hiện tại kết thúc. Đội bóng xứ Catalonia đánh giá tiền đạo thuộc biên chế Manchester United không đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chuyên môn và triết lý bóng đá của huấn luyện viên.

Dù có thông tin cho rằng mức phí chuyển nhượng của Rashford có thể được giảm sâu, Barcelona vẫn kiên định với lập trường gạch tên cầu thủ này khỏi kế hoạch tương lai. Phong độ sa sút trong thời gian gần đây là nguyên nhân chính khiến chân sút người Anh không thể thuyết phục được ban lãnh đạo Barca.

Liverpool tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng

Trong bối cảnh Hugo Ekitike dính chấn thương gót chân nghiêm trọng, Liverpool đã ngay lập tức đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United. Ngôi sao 23 tuổi hiện là mục tiêu săn đón của cả Arsenal lẫn Bayern Munich sau những màn trình diễn bùng nổ tại Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh đó, hàng thủ cũng là ưu tiên của Liverpool khi đội bóng này đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký trung vệ Nico Schlotterbeck từ Borussia Dortmund. Đội chủ sân Anfield sẵn sàng kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 70 triệu đô la để sở hữu trung vệ người Đức trước khi vòng chung kết World Cup diễn ra.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại châu Âu

Tại Tây Ban Nha, cựu huấn luyện viên Liverpool Jurgen Klopp được cho là đã đưa ra yêu cầu Real Madrid chiêu mộ Ibrahima Konate như một điều kiện trong quá trình đàm phán hợp đồng. Konate, với sức mạnh thể chất và khả năng không chiến tuyệt vời, được đánh giá là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng phòng ngự của Kền kền trắng.

Klopp muốn có Ibrahima Konate ở Real?

Trong khi đó, Villarreal đang nhắm đến Alejandro Garnacho từ Chelsea nhằm gia tăng sức mạnh hành lang biên. Tại Serie A, tiền đạo trẻ Santiago Castro của Bologna cũng đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các trinh sát viên của MU và Chelsea.

Cuối cùng, Juventus đang theo sát mọi động thái gia hạn hợp đồng giữa Antonio Rudiger và Real Madrid. Đội bóng thành Turin hy vọng có thể sở hữu trung vệ giàu kinh nghiệm này dưới dạng chuyển nhượng tự do nếu anh quyết định rời sân Bernabeu. Manchester City cũng không đứng ngoài cuộc đua khi bắt đầu xem xét chiêu mộ tài năng trẻ Givairo Read từ Feyenoord để củng cố vị trí hậu vệ phải.