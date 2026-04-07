MU và Liverpool đại chiến vì Akliouche, Juventus lên kế hoạch giải cứu Darwin Nunez Thị trường chuyển nhượng tối 7/4 chứng kiến cuộc đua gắt gao giữa MU và Liverpool cho chữ ký của Maghnes Akliouche, cùng động thái gây sốc từ Juventus với Darwin Nunez.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên từng ngày với những diễn biến đầy bất ngờ. Trọng tâm của sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ Ligue 1 và những nỗ lực tái cấu trúc đội hình của các ông lớn như Manchester United, Liverpool và Juventus.

MU và Liverpool quyết đấu vì Maghnes Akliouche

Manchester United và Liverpool đang bước vào một cuộc đối đầu trực tiếp trên bàn đàm phán để chiêu mộ ngôi sao đang lên Maghnes Akliouche của AS Monaco. Cầu thủ 24 tuổi này đã khẳng định vị thế là một trong những tài năng sáng giá nhất Ligue 1 mùa này với những thông số ấn tượng.

Akliouche đang chơi khá lên chân.

Ở hành lang cánh phải, Akliouche đã đóng góp trực tiếp vào 15 bàn thắng (7 pha lập công và 8 đường kiến tạo). Sự bùng nổ của anh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các tuyển trạch viên của cả hai đội bóng Anh, đặc biệt là sau trận đấu giữa Monaco và Marseille. Cả Man United và Liverpool đều xem Akliouche là mảnh ghép quan trọng để gia tăng sức sáng tạo cho hàng công trong tương lai gần.

Juventus gây sốc với thương vụ Darwin Nunez

Tại Serie A, Juventus đang cho thấy tham vọng phục hưng mạnh mẽ khi nhắm tới Darwin Nunez. Đội bóng thành Turin đã gửi lời đề nghị thăm dò đến Al Hilal nhằm đưa tiền đạo người Uruguay trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Nunez có thể trở lại châu Âu chơi bóng.

Nunez vừa trải qua một giai đoạn đầy khó khăn tại Saudi Arabia khi không được đăng ký thi đấu trong giai đoạn hai của mùa giải. Juventus kỳ vọng có thể tận dụng tình thế này để "giải cứu" chân sút sinh năm 1999 ngay trong kỳ chuyển nhượng hè, giúp anh tìm lại bản năng sát thủ tại Serie A.

Barcelona ưu tiên củng cố hàng phòng ngự

Trong khi đó, Alessandro Bastoni đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Barcelona. Trung vệ 26 tuổi người Ý được đánh giá là mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou dù mức phí phá vỡ hợp đồng với Inter Milan lên tới 60 triệu euro. Trong trường hợp thương vụ này bế tắc, Barcelona đã sẵn sàng phương án dự phòng Jhon Lucumi từ Bologna với giá khoảng 25 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Catalan cũng chuẩn bị thanh lý Ferran Torres để giải phóng quỹ lương và gây quỹ chuyển nhượng. Bên cạnh đó, các cuộc thảo luận với "siêu cò" Jorge Mendes đang được tiến hành để giữ chân Joao Cancelo sau khi hợp đồng cho mượn từ Al Hilal kết thúc.

