MU và Liverpool đại chiến vì Kaishu Sano; PSG hét giá Barcola 116 triệu bảng Manchester United và Liverpool đang bước vào cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Kaishu Sano. Trong khi đó, PSG kiên quyết giữ chân Bradley Barcola với mức định giá khổng lồ.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các ông lớn châu Âu. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc đua giành chữ ký của các tài năng trẻ đang lên tại Ligue 1 và Bundesliga, nơi những con số định giá đã chạm ngưỡng trăm triệu bảng.

PSG lập rào cản 116 triệu bảng cho Bradley Barcola

Paris Saint-Germain (PSG) vừa gửi đi một thông điệp đanh thép tới các đối tác tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng nước Pháp khẳng định Bradley Barcola không phải là cầu thủ để bán, bất chấp sự quan tâm sát sao từ Liverpool và Arsenal. Theo báo cáo từ The Athletic, PSG đã định giá cầu thủ chạy cánh 23 tuổi này ở mức hơn 116 triệu bảng nhằm xua tan mọi ý định tiếp cận.

PSG kiên quyết giữ chân Bradley Barcola trước sự chèo kéo từ các đội bóng lớn. (Ảnh: Getty Images)

Sự kiên quyết của PSG cho thấy Barcola đóng vai trò then chốt trong kế hoạch dài hạn của HLV Luis Enrique. Với tốc độ và khả năng xuyên phá ấn tượng, ngôi sao trẻ này được kỳ vọng sẽ là hạt nhân trong kỷ nguyên mới của đội bóng thành Paris.

Cuộc đua giành "máy quét" Kaishu Sano

Tại Đức, Kaishu Sano đang trở thành cái tên gây sốt khi thu hút sự chú ý của hàng loạt đội bóng danh tiếng bao gồm Manchester United, Liverpool, Arsenal và Borussia Dortmund. Tiền vệ 25 tuổi của Mainz đã chứng minh được năng lực ở cấp độ cao nhất, đặc biệt là khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Brazil tại vòng 32 đội World Cup trong màu áo đội tuyển Nhật Bản.

Tiền vệ Kaishu Sano đang là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu. (Ảnh: Getty Images)

Khả năng thu hồi bóng và tư duy chiến thuật hiện đại giúp Sano trở thành mảnh ghép lý tưởng cho các đội bóng đang tìm cách gia cố tuyến giữa. Việc cả MU và Liverpool cùng nhập cuộc cho thấy giá trị của tiền vệ này đang tăng phi mã.

Tottenham áp sát Sandro Tonali với mức giá kỷ lục

Một cú sốc chuyển nhượng khác đang dần hiện rõ khi Tottenham Hotspur đạt được thỏa thuận cá nhân với Sandro Tonali. Để thuyết phục Newcastle United nhả người, Spurs sẵn sàng chi ra khoảng 100 triệu bảng. Tiền vệ 26 tuổi người Ý được xem là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp sức mạnh khu trung tuyến của đội bóng Bắc London trong mùa giải tới.

Xu hướng săn tìm tài năng trẻ tại Ligue 1

Ligue 1 tiếp tục là "mỏ vàng" cho các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh. Liverpool đang chuyển hướng sang Matias Fernandez-Pardo, cầu thủ tấn công 21 tuổi người Bỉ thuộc biên chế Lille. Trong khi đó, Manchester City, Man Utd và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để có được Ayyoub Bouaddi, tiền vệ mới 18 tuổi cũng của Lille, người được định giá ít nhất 70 triệu bảng.

Chelsea cũng không đứng ngoài cuộc đua trẻ hóa đội hình khi đàm phán chiêu mộ Eli Junior Kroupi từ Bournemouth. Tiền đạo 20 tuổi người Pháp đã có màn trình diễn ấn tượng với 13 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa trước, cho thấy tiềm năng trở thành một sát thủ hàng đầu.

Những chuyển động đáng chú ý khác

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Thị trường chuyển nhượng vẫn còn nhiều biến số, đặc biệt khi các câu lạc bộ bắt đầu thực hiện những bước đi chiến lược cuối cùng để hoàn thiện đội hình trước thềm mùa giải mới.