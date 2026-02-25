MU và Liverpool đối mặt rào cản pháp lý trong thương vụ 80 triệu bảng Yan Diomande Manchester United và Liverpool đang theo sát ngôi sao Yan Diomande của RB Leipzig, nhưng cuộc chiến pháp lý giữa hai đại diện có thể khiến thương vụ bom tấn này rơi vào bế tắc.

Giữa cơn bão tin đồn chuyển nhượng hướng về mùa hè 2026, cái tên Yan Diomande đang nổi lên như một hiện tượng thú vị. Không chỉ bởi tài năng khiến Manchester United và Liverpool mê mẩn, mà còn bởi những rắc rối pháp lý hậu trường đang biến anh thành tâm điểm của một vụ tranh chấp "vô tiền khoáng hậu".

Diomande đang được 2 ông lớn Anh chú ý.

Tại sao Liverpool và Man Utd khao khát Diomande?

Ở tuổi 19, Yan Diomande không còn là một "dạng tiềm năng" cần chờ đợi. Màn trình diễn của anh trong màu áo RB Leipzig mùa giải này là lời khẳng định đanh thép nhất. Với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường và tổng cộng 13 lần in dấu giày vào các bàn thắng tại Bundesliga, Diomande đang là "báu vật" của bóng đá Đức.

Lý do khiến cả Liverpool và Man Utd sẵn sàng chi đậm nằm ở hồ sơ thi đấu quá đỗi hiện đại của cầu thủ này. Dưới bàn tay của HLV Ole Werner, Diomande hoạt động như một mũi khoan bên hành lang phải. Anh sở hữu tốc độ xé gió để vượt qua hậu vệ đối phương ở đáy biên, nhưng cũng đủ kỹ thuật và tư duy để cắt vào trong dứt điểm hoặc tung ra những đường chuyền sắc lẹm.

Với Liverpool, trong bối cảnh cần làm mới hàng công hậu kỷ nguyên Mohamed Salah, một cầu thủ chạy cánh trái kèo, đá cánh phải và có khả năng bùng nổ bàn thắng là mảnh ghép hoàn hảo. Trong khi đó, Man Utd dưới triều đại của INEOS luôn tìm kiếm những ngôi sao trẻ có giá trị bán lại cao và khả năng tạo đột biến tức thì. Mức giá 80 triệu bảng được đưa ra là khổng lồ, nhưng với một cầu thủ sắp cùng Bờ Biển Ngà dự World Cup và mới 19 tuổi, đó là một khoản đầu tư dài hạn an toàn.

Rào cản từ "cuộc chiến vương quyền" nơi hậu trường

Tuy nhiên, điều khiến thương vụ này trở nên phức tạp và đáng chú ý hơn cả chính là cuộc chiến pháp lý phía sau lưng chàng trai trẻ. Diomande đang đứng giữa hai dòng nước: Một bên là Maxidel Management của cựu cầu thủ Leeds United - Max Gradel, và một bên là "gã khổng lồ" giải trí Roc Nation của rapper tỷ phú Jay-Z.

Diomande đang bị tranh chấp bởi 2 công ty đại diện.

Sự việc trở nên bi hài khi Roc Nation công bố Diomande là thành viên mới, xếp anh "chung mâm" với Vinicius Jr hay Gabriel Martinelli. Ngược lại, Max Gradel khẳng định chắc nịch rằng hợp đồng đại diện của công ty ông với Diomande còn hiệu lực đến năm 2027 và bản quyền hình ảnh kéo dài đến 2031. Maxidel thậm chí đã chuẩn bị hồ sơ khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đây chính là "con dao hai lưỡi" cho bất kỳ CLB nào muốn sở hữu Diomande. Mua anh lúc này không chỉ là đàm phán với RB Leipzig, mà còn là bước vào một mê hồn trận pháp lý để xác định ai thực sự có quyền đàm phán và nhận hoa hồng. Nhìn chung, chừng nào nút thắt pháp lý này chưa được gỡ bỏ, tham vọng sở hữu chữ ký của sao trẻ 19 tuổi này từ MU hay Liverpool vẫn sẽ đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn.