MU và Man City tranh mua bộ đôi Forest, Aston Villa hét giá 100 triệu bảng cho Morgan Rogers Thị trường chuyển nhượng Premier League dậy sóng với cuộc đối đầu giữa hai đại gia thành Manchester vì các ngôi sao Nottingham Forest và mức định giá kỷ lục của Aston Villa cho Rogers.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính khi các ông lớn bắt đầu thực hiện các kế hoạch củng cố nhân sự cho mùa giải mới. Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc cạnh tranh giữa Manchester United và Manchester City cho những tài năng nội địa đang thi đấu nổi bật.

Đại chiến thành Manchester vì các ngôi sao Nottingham Forest

Manchester United đã xác định các mục tiêu chiến lược nhằm trẻ hóa hàng tiền vệ. Theo nguồn tin từ Mail, đội bóng chủ sân Old Trafford đang theo dõi sát sao bộ đôi tiền vệ người Anh của Nottingham Forest là Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson. Đặc biệt, Elliot Anderson hiện được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, tham vọng của Man Utd đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ người hàng xóm Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola cũng đang theo sát nhất cử nhất động của bộ đôi này, hứa hẹn một cuộc đối đầu thú vị trên bàn đàm phán vào mùa hè tới.

Elliot Anderson hiện là một trong những mục tiêu ưu tiên của Manchester United nhằm gia cố hàng tiền vệ.

Định giá gây sốc cho Morgan Rogers

Bên cạnh cuộc đua thành Manchester, Aston Villa cũng đang gây chú ý khi đưa ra mức giá kỷ lục cho ngôi sao trẻ Morgan Rogers. Trước sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, câu lạc bộ thành Birmingham tuyên bố chỉ để tiền vệ này ra đi nếu nhận được con số lên tới 100 triệu bảng.

Đây được xem là động thái cứng rắn của Aston Villa nhằm giữ chân trụ cột hoặc đảm bảo một nguồn thu khổng lồ nếu buộc phải chia tay tài năng người Anh này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Morgan Rogers đang được định giá lên tới 100 triệu bảng trước sự quan tâm từ các đội bóng lớn.

Các chuyển động quan trọng khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng không chỉ nóng ở Anh mà còn lan rộng sang Bundesliga và Serie A với những thương vụ tiềm năng trị giá hàng chục triệu euro:

Felix Nmecha (Dortmund): Borussia Dortmund đã gửi thông điệp rõ ràng tới các đối tác như Manchester United và Chelsea rằng họ yêu cầu mức phí khoảng 70 triệu euro (tương đương 61 triệu bảng) cho tiền vệ người Đức này.

Borussia Dortmund đã gửi thông điệp rõ ràng tới các đối tác như Manchester United và Chelsea rằng họ yêu cầu mức phí khoảng 70 triệu euro (tương đương 61 triệu bảng) cho tiền vệ người Đức này. Piero Hincapie (Leverkusen): Arsenal đang tiến gần đến việc sở hữu vĩnh viễn trung vệ người Ecuador. Đội bóng London sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu bảng sau thời gian mượn cầu thủ này từ Bayer Leverkusen.

Arsenal đang tiến gần đến việc sở hữu vĩnh viễn trung vệ người Ecuador. Đội bóng London sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 45 triệu bảng sau thời gian mượn cầu thủ này từ Bayer Leverkusen. Marcos Senesi (Bournemouth): Barcelona đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ người Argentina theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới.

Barcelona đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ người Argentina theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè tới. Andrea Cambiaso (Juventus): Hậu vệ cánh người Ý đang lọt vào tầm ngắm của ba gã khổng lồ Manchester City, Liverpool và Real Madrid sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Juventus.

Chiến lược nhân sự của các đội bóng lớn

Về phía Liverpool, Man Utd và Tottenham, cả ba đều bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh Yan Diomande của RB Leipzig. Tuy nhiên, các báo cáo từ Telegraph cho thấy thương vụ này đang gặp trở ngại lớn do những tranh chấp pháp lý liên quan đến người đại diện của cầu thủ người Bờ Biển Ngà.

Tại Tottenham, ban lãnh đạo đội bóng đang lên kế hoạch cải tổ cấu trúc lương và đại tu đội hình với điều kiện tiên quyết là phải đảm bảo suất trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Ở vị trí gác đền, Juventus đã mở cuộc đàm phán với Guglielmo Vicario của Spurs, đồng thời cân nhắc cả phương án chiêu mộ Alisson Becker từ Liverpool.

Đáng chú ý, Manchester United đã bác bỏ các tin đồn về việc đưa Scott McTominay trở lại Old Trafford từ Napoli. Trong khi đó, Newcastle United khẳng định sẽ không bán Anthony Gordon bằng bất cứ giá nào, bất chấp phong độ thăng hoa của tiền vệ này đang thu hút nhiều sự quan tâm.