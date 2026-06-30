MU và nước đi tỉnh táo trước Mateus Fernandes: Khi trái tim đánh bại những con số Manchester United đang nắm lợi thế lớn trong thương vụ Mateus Fernandes nhờ khát khao gia nhập Old Trafford và sự xao nhãng từ Tottenham trên thị trường chuyển nhượng.

Cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes đang biến thành một ván cờ cân não trên thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh West Ham liên tục đưa ra những yêu cầu tài chính khắt khe, Manchester United lại đang thể hiện một sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Thay vì bị cuốn vào vòng xoáy đẩy giá, Quỷ đỏ chọn cách tiếp cận dựa trên sự kiên trì và khai thác tối đa lợi thế về sức hút thương hiệu.

Bản sao của Vitinha và sự thẩm định từ Old Trafford

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phận tuyển trạch của Manchester United lại kiên trì với thương vụ này đến vậy. Neil Harris, người có gần hai thập kỷ gắn bó với công tác chuyên môn tại Old Trafford, đã dành những lời tán dương đặc biệt cho tài năng trẻ này. Ông so sánh Fernandes với Vitinha – tiền vệ đang tỏa sáng rực rỡ tại PSG – nhờ khả năng điều tiết nhịp độ và nhãn quan chiến thuật sắc bén.

Sự xuất sắc của Fernandes trong việc luân chuyển bóng và thoát pressing chính là mảnh ghép mà đội hình của Man United còn thiếu. Tuy nhiên, West Ham dưới sự hậu thuẫn tài chính từ tỷ phú Daniel Křetínský không hề có ý định nhả người dễ dàng. Đội bóng thành London hiểu rõ giá trị của món tài sản họ đang sở hữu và sẵn sàng đặt ra những rào cản tài chính cực lớn cho bất kỳ đối tác nào.

Fernandes có khả năng điều tiết lối chơi tốt. Ảnh: Getty.

Lợi thế từ trái tim: Hiệu ứng Bruno Fernandes

Dù các siêu đại diện như Jorge Mendes đang nỗ lực lôi kéo sự quan tâm từ Arsenal, Chelsea hay PSG để tạo ra một cuộc đấu giá, Manchester United vẫn nắm trong tay một "vũ khí bí mật". Đó chính là mong muốn cá nhân của Mateus Fernandes. Đối với tiền vệ này, Old Trafford không chỉ là một bến đỗ chuyên nghiệp mà còn là nơi để anh hiện thực hóa giấc mơ được sát cánh cùng thần tượng Bruno Fernandes.

Lịch sử chuyển nhượng cho thấy, khi một cầu thủ đã xác định rõ bến đỗ trong mơ, các rào cản về giá cả thường dần bị phá bỏ. Sự kiên định của Fernandes trong việc chọn màu áo đỏ thành Manchester đang đẩy West Ham vào thế khó, bởi họ không thể dễ dàng ép buộc một ngôi sao trẻ gia nhập đội bóng mà anh không có cảm tình, dù lời đề nghị có hấp dẫn đến đâu.

Cơ hội vàng từ sự xao nhãng của Tottenham

Một yếu tố quan trọng khác giúp Man United thong dong trong thương vụ này chính là tình hình tại Tottenham Hotspur. Dù Spurs rất ngưỡng mộ tài năng của Fernandes để phục vụ triết lý của Roberto De Zerbi, nhưng ưu tiên số một của họ lúc này lại là Sandro Tonali. Việc dồn toàn lực cho thương vụ Tonali với mức phí có thể chạm ngưỡng 200 triệu bảng (khi tính cả các mục tiêu khác) khiến ngân sách của Spurs bị kéo căng.

Carrick sẽ không mua Fernandes bằng mọi giá.

Sự "phân tâm" này của đối thủ trực tiếp đã tạo ra một khoảng trống chiến lược cho Man United. Đội bóng của Michael Carrick không chấp nhận bị ép giá hay cuốn vào những chiêu trò truyền thông. Họ hiểu rằng với việc Real Madrid đã rút lui và Tottenham đang bận rộn với những mục tiêu khác, Old Trafford hiện là điểm đến khả dĩ và danh giá nhất cho Mateus Fernandes.

Thương vụ này không chỉ là một cuộc mua sắm đơn thuần, mà là bài kiểm tra về bản lĩnh của ban lãnh đạo Man United. Sự kiên định trước những con số ảo và niềm tin vào sức hút của câu lạc bộ có thể sẽ mang lại cho họ một trong những tiền vệ triển vọng nhất châu Âu với một mức giá hợp lý.