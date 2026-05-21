MU và thương vụ 125 triệu bảng mang tên Elliot Anderson: Thử thách bản lĩnh cho INEOS Tập đoàn INEOS đối mặt với quyết định phá kỷ lục chuyển nhượng để chiêu mộ Elliot Anderson, trong nỗ lực xóa bỏ bóng ma vồ hụt những ngôi sao hàng đầu trong quá khứ.

Ban lãnh đạo Manchester United, dưới sự điều hành của tập đoàn INEOS, đang đứng trước một quyết định mang tính bước ngoặt cho tương lai đội bóng. Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest đã chính thức được đưa vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Tuy nhiên, mức giá kỷ lục mà đối tác yêu cầu đang đặt ra bài thử thách thực sự về tham vọng phục hưng của nửa đỏ thành Manchester.

Sự quan tâm của Quỷ đỏ dành cho Elliot Anderson không phải ngẫu nhiên. Trong màn đối đầu trực tiếp tại Old Trafford, dù Nottingham Forest để thua sát nút 2-3, Anderson vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với hai đường kiến tạo thành bàn đẳng cấp. Phong độ thuyết phục này đã hoàn toàn chinh phục ban tuyển trạch Man Utd về một tiền vệ trung tâm có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu ngay trong môi trường khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh.

Rào cản từ mức giá kỷ lục và sự cạnh tranh thành Manchester

Thương vụ này hiện đang vấp phải hai rào cản lớn. Đầu tiên, Nottingham Forest kiên quyết yêu cầu mức phí chuyển nhượng lên tới 125 triệu bảng cho ngôi sao sáng giá nhất của họ. Con số này nếu được chấp thuận sẽ biến Anderson thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ, vượt qua kỷ lục 89 triệu bảng của Paul Pogba.

Bên cạnh đó, Man Utd còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ người hàng xóm Manchester City. Đội bóng của Pep Guardiola cũng đang khao khát sở hữu chữ ký của tiền vệ người Anh này nhằm củng cố chiều sâu đội hình, biến cuộc đua giành chữ ký Anderson thành một trận derby nảy lửa trên thị trường chuyển nhượng.

Ám ảnh từ những bản hợp đồng hụt trong quá khứ

Lịch sử chuyển nhượng của Quỷ đỏ trong thập kỷ qua đầy rẫy những trường hợp ôm hận khi từ bỏ các mục tiêu hàng đầu chỉ vì e ngại mức giá đắt đỏ. Dưới thời cựu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, đội bóng từng ở rất gần chữ ký của Jude Bellingham trước khi cầu thủ này chọn gia nhập Borussia Dortmund và hiện tại đã vươn tầm thành siêu sao thế giới tại Real Madrid.

Trường hợp tương tự xảy ra với Declan Rice khi ban lãnh đạo cũ từ chối chi ra 100 triệu bảng cho West Ham, để rồi chứng kiến anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đối thủ Arsenal. Gần đây nhất vào mùa hè năm 2024, Man Utd cũng đã rút lui khỏi thương vụ Joao Neves do mức giá phía Benfica đưa ra quá cao. Chỉ vài tuần sau đó, tiền vệ trẻ tài năng này chuyển sang đầu quân cho Paris Saint-Germain với giá 66 triệu bảng và nhanh chóng chứng minh giá trị của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới.

Thay đổi tư duy dưới thời đại INEOS

Việc liên tục từ bỏ các mục tiêu tối thượng đã buộc đội chủ sân Old Trafford phải hài lòng với những phương án dự phòng có chất lượng trung bình trong nhiều năm. Những bản hợp đồng từ Bastian Schweinsteiger, Fred cho đến Manuel Ugarte đều chưa thể mang lại sự ổn định cần thiết cho tuyến giữa của Quỷ đỏ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thói quen thiếu dứt khoát trên thị trường chuyển nhượng của giới thượng tầng thời kỳ trước.

Hiện tại, khi tập đoàn INEOS đang nắm quyền kiểm soát mảng thể thao, họ không được phép lặp lại những sai lầm mang tính hệ thống này. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang ngày càng lạm phát, các đối thủ trực tiếp đều sẵn sàng bạo chi để sở hữu những mảnh ghép tốt nhất. Nếu muốn đưa Man Utd trở lại vị thế cạnh tranh ngôi vô địch, INEOS buộc phải chấp nhận luật chơi tài chính khắc nghiệt. Việc để mất tiền vệ 23 tuổi vào tay Manchester City sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng dài hạn mà đội bóng đang xây dựng.