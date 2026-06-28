MU và Tottenham quyết đấu vì Mateus Fernandes: Thương vụ bom tấn 80 triệu bảng Man Utd chiếm ưu thế nhờ ý nguyện của Mateus Fernandes, nhưng Tottenham sẵn sàng dùng tiềm lực tài chính để lật kèo trong thương vụ trị giá hơn 80 triệu bảng.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh đang chứng kiến một cuộc đối đầu trực diện giữa hai ông lớn Man Utd và Tottenham Hotspur. Mục tiêu chung của cả hai là Mateus Fernandes, tiền vệ tài năng đang khoác áo West Ham. Với mức định giá vượt mốc 80 triệu bảng, đây không chỉ là một thương vụ mua sắm đơn thuần mà đã trở thành ván bài chiến thuật đầy căng thẳng giữa các bên liên quan.

Man Utd và Tottenham đều muốn sở hữu Mateus Fernandes. Ảnh: Getty Images

Lý do Mateus Fernandes trở thành món hàng hot

Ở tuổi 21, Mateus Fernandes đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền vệ triển vọng nhất giải đấu. Theo thông tin từ ký giả Florian Plettenberg, West Ham đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán khi sở hữu một viên ngọc quý có khả năng điều tiết lối chơi và nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Sự nhiệt huyết và khả năng bao quát khu trung tuyến của Fernandes chính là lời giải cho bài toán nhân sự mà cả Erik ten Hag lẫn Ange Postecoglou đang tìm kiếm. Đối với Man Utd, đây được xem là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai dài hạn, nhằm xây dựng một trục xương sống vững chắc tại Old Trafford.

Man Utd nắm lợi thế về tâm lý

Mặc dù mức giá 80 triệu bảng là rào cản tài chính không nhỏ, nhưng nửa đỏ thành Manchester lại đang sở hữu một quân bài tẩy quan trọng: ý nguyện của cầu thủ. Các nguồn tin uy tín chỉ ra rằng Mateus Fernandes đặc biệt khao khát được khoác áo Quỷ đỏ.

Việc đàm phán các điều khoản cá nhân giữa đội ngũ của Fernandes và Man Utd được dự báo sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Khi cầu thủ đã xác định rõ bến đỗ trong mơ, áp lực sẽ đè nặng lên vai West Ham trong việc đưa ra quyết định cuối cùng.

Sức ép tài chính từ Tottenham

Tuy nhiên, Tottenham Hotspur không dễ dàng bỏ cuộc. Đội bóng Bắc London đang nỗ lực can thiệp vào thương vụ này bằng tiềm lực tài chính dồi dào. Spurs tin rằng một lời đề nghị hấp dẫn hơn về mặt con số có thể khiến West Ham thay đổi thái độ, đồng thời thuyết phục tiền vệ 21 tuổi thay đổi ý định.

West Ham, trong vai trò bên bán, đang tận dụng triệt để cuộc chạy đua song mã này để đẩy giá trị ngôi sao của mình lên mức tối đa. Khả năng thành công của Man Utd giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào việc liệu giới chủ đội bóng có sẵn sàng "bạo chi" để dứt điểm sự đeo bám khó chịu từ đối thủ cùng thành phố hay không.