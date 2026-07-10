MU và ván bài 45 triệu euro: Vì sao Ederson phải kiểm tra y tế lần hai? Manchester United đang thực hiện quy trình kiểm tra y tế gắt gao lần thứ hai đối với Ederson tại Anh nhằm chốt hạ thương vụ trị giá 45 triệu euro từ Atalanta.

Thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Ederson từ Atalanta sang Manchester United đang bước vào giai đoạn then chốt, nơi sự thận trọng được đặt lên hàng đầu. Sau những hoài nghi từ đợt kiểm tra đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford đã yêu cầu một cuộc đánh giá y tế toàn diện lần thứ hai tại Anh để đảm bảo khoản đầu tư 45 triệu euro không trở thành một rủi ro đáng tiếc.

MU đếm ngày chờ Ederson gia nhập Old Trafford.

Sự thận trọng sau sai số tại Mỹ

Mọi chuyện bắt đầu từ đợt kiểm tra y tế vội vàng của Ederson tại Mỹ trong thời gian diễn ra World Cup. Dù tiền vệ người Brazil là mục tiêu ưu tiên và nhận được sự tiến cử nhiệt tình từ người đàn anh Casemiro, kết quả ban đầu lại không làm hài lòng ban lãnh đạo Quỷ đỏ. Những chỉ số không đạt chuẩn trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc tại World Cup đã dấy lên lo ngại về tình trạng thể lực thực tế của cầu thủ này.

Tuy nhiên, thay vì hủy bỏ thỏa thuận, Manchester United đã chọn phương án an toàn hơn: đưa Ederson về Manchester để thực hiện một quy trình kiểm tra chuyên sâu kéo dài hai ngày. Đây được xem là bước đi cần thiết để bảo vệ đội bóng trước những chấn thương tiềm ẩn, đồng thời khẳng định sự nghiêm túc của huấn luyện viên Michael Carrick trong việc xây dựng một đội hình bền bỉ.

Tiếng nói từ những chuyên gia tin chuyển nhượng

Theo xác nhận từ ký giả Fabrizio Romano, Ederson đã có mặt tại Anh để bắt đầu vòng kiểm tra quyết định. "Ederson đang ở Anh để thực hiện các bài kiểm tra y tế mới với Manchester United. Chỉ sau vòng này, United mới đưa ra câu trả lời cuối cùng về việc có giải ngân 45 triệu euro hay không", Romano nhấn mạnh trên các nền tảng xã hội.

Đồng quan điểm, nhà báo Gianluca Di Marzio cũng cung cấp lộ trình cụ thể cho thương vụ này. Cụ thể, sau khi Brazil kết thúc hành trình tại World Cup, Ederson đã sẵn sàng chia tay Atalanta. Quá trình kiểm tra dự kiến hoàn tất vào thứ Sáu, ngày 10/07. Nếu mọi chỉ số sinh học đạt yêu cầu, lễ ký kết hợp đồng và thông báo chính thức sẽ được diễn ra ngay lập tức.

Mảnh ghép cho cuộc cải tổ của Michael Carrick

Nếu vượt qua bài test y tế, Ederson sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Michael Carrick. Với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng thu hồi bóng xuất sắc đã được khẳng định tại Serie A, tiền vệ người Brazil được kỳ vọng sẽ giải phóng áp lực cho tuyến giữa của Quỷ đỏ. Đáng chú ý, đây có thể là phát súng mở màn cho một kỳ chuyển nhượng bận rộn.

Bên cạnh Ederson, Manchester United được cho là đã hoàn tất các thỏa thuận ngầm với hai cái tên khác là Andrey Santos từ Chelsea và thủ thành Karl Darlow. Nếu không có biến số phút chót, người hâm mộ tại Manchester có thể chứng kiến màn ra mắt của bộ ba tân binh ngay trong cuối tuần này. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự quyết liệt của đội bóng trong việc nâng cấp đội hình trước thềm mùa giải mới.

Nhìn chung, việc yêu cầu kiểm tra y tế lần hai không đồng nghĩa với việc thương vụ đổ vỡ, mà là minh chứng cho quy trình làm việc chuyên nghiệp và chặt chẽ hơn của Manchester United dưới thời kỳ mới. Ederson hiện đang đứng trước cánh cửa Old Trafford, và chỉ cần một cái gật đầu từ đội ngũ y tế, anh sẽ chính thức trở thành một phần của Quỷ đỏ.