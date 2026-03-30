MU vượt mặt Man City chiêu mộ Elliot Anderson nhờ quân bài tẩy Kobbie Mainoo Nhờ mối liên kết với công ty đại diện CAA Stellar và sự hồi sinh của Kobbie Mainoo, MU đang nắm lợi thế lớn trước Man City trong cuộc đua giành chữ ký tiền vệ Elliot Anderson từ Nottingham Forest.

Cuộc đua giành chữ ký của Elliot Anderson đang chứng kiến bước ngoặt bất ngờ khi Manchester United vươn lên chiếm ưu thế trước đối thủ cùng thành phố Manchester City. Điểm mấu chốt không nằm ở tiềm lực tài chính, mà ở một mạng lưới liên kết ngầm giữa các cầu thủ và đơn vị đại diện tại sân Old Trafford.

Mắt xích CAA Stellar và lợi thế của Quỷ đỏ

Lợi thế then chốt giúp Manchester United chiếm ưu thế trước Manchester City trong thương vụ Elliot Anderson chính là mối quan hệ mật thiết với công ty đại diện cầu thủ CAA Stellar. Hiện tại, cả ngôi sao trẻ Kobbie Mainoo của Man Utd và mục tiêu Elliot Anderson của Nottingham Forest đều thuộc sự quản lý của công ty này.

Tương lai của Kobbie Mainoo có tác động tích cực đến thương vụ Elliot Anderson.

Việc Quỷ đỏ đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng thuận lợi với Mainoo đã mở ra một kênh giao tiếp tích cực và trực tiếp với những người đại diện của Anderson. Điều này tạo nên một đòn bẩy tâm lý và ngoại giao mà Man City không có được, giúp MU đi trước một bước trong việc thuyết phục tiền vệ của Nottingham Forest về một dự án thể thao dài hạn.

Sự thay đổi dưới thời Michael Carrick

Vai trò của HLV Michael Carrick tại Manchester United đóng góp một phần không nhỏ vào sự xoay chuyển tình thế này. Kể từ khi Carrick lên nắm quyền, ông đã khôi phục vị thế hạt nhân của Kobbie Mainoo trong đội hình xuất phát, giúp cầu thủ này cảm thấy được trân trọng và hạnh phúc tại câu lạc bộ.

Đây là một sự thay đổi 180 độ so với thời kỳ tiền nhiệm dưới trướng Ruben Amorim, khi đội bóng từng cân nhắc bán Mainoo với giá chỉ 40 triệu bảng. Quyết định đó từng làm rạn nứt mối quan hệ với công ty đại diện CAA Stellar. Hiện tại, với định hướng mới của Ineos, Man Utd coi việc tìm kiếm một đối tác ăn ý cho Mainoo là ưu tiên hàng đầu, và Elliot Anderson chính là mảnh ghép hoàn hảo được nhắm tới.

Elliot Anderson là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở khu trung tuyến Quỷ đỏ.

Chiến lược chuyển nhượng kỷ nguyên Ineos

Sự trỗi dậy của Elliot Anderson tại Nottingham Forest đã biến anh thành mục tiêu săn đón của các ông lớn châu Âu, bao gồm cả Bayern Munich và Man City. Tuy nhiên, trong khi MU tận dụng tối đa mối quan hệ với CAA Stellar, thì tại Man City, các cầu thủ thuộc công ty này lại không được đánh giá quá cao, khiến mối liên kết giữa đội ngũ lãnh đạo Man City và công ty đại diện trở nên mờ nhạt hơn.

Bên cạnh đó, chiến lược chuyển nhượng của Ineos cho thấy sự quyết đoán và chuyên nghiệp hơn hẳn thời kỳ nhà Glazer. Ban lãnh đạo Man Utd đã rút ra bài học từ vụ Frenkie de Jong trước đây để tránh lãng phí thời gian. Nếu thương vụ Anderson gặp bế tắc, Quỷ đỏ đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng chất lượng cao là Sandro Tonali của Newcastle United.

Việc chuẩn bị sẵn một kế hoạch B đẳng cấp như Tonali cho thấy tham vọng của Man Utd trong việc hoàn tất bộ khung trung tuyến sớm. Dù vậy, với sự hỗ trợ từ yếu tố Mainoo và mối quan hệ tốt đẹp hiện có với CAA Stellar, Elliot Anderson vẫn là ưu tiên số một để cùng Mainoo tạo thành bộ đôi tiền vệ tương lai của tuyển Anh tại Old Trafford.