Mua 2 kem đánh răng P/S tặng ngay nước ngọt 1.5L hoặc kem ốc quế tại Bách hóa XANH Từ 01/08 đến 31/08/2026, khách hàng mua 2 tuýp kem đánh răng P/S 230g tại Bách hóa XANH sẽ được tặng 1 chai nước ngọt 1.5L hoặc 1 kem ốc quế Celano.

Trong tháng 8/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mua sắm các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Cụ thể, khi mua combo 2 tuýp kem đánh răng P/S loại 230g, người tiêu dùng sẽ nhận ngay 1 phần quà tặng tự chọn gồm chai nước ngọt giải khát 1.5L hoặc kem ốc quế Celano.

Chương trình khuyến mãi mua kem đánh răng P/S nhận quà tặng giải khát tại Bách hóa XANH

Thời gian và hình thức áp dụng chương trình

Chương trình ưu đãi được áp dụng đồng bộ trên toàn hệ thống với thông tin chi tiết như sau:

Thời gian triển khai: Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Từ ngày 01/08/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Phạm vi áp dụng: Khách hàng mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH hoặc đặt hàng trực tuyến thông qua Website và ứng dụng di động Bách hóa XANH.

Chi tiết combo sản phẩm và quà tặng kèm

Khi chọn mua 2 tuýp kem đánh răng P/S 230g bất kỳ trong danh mục quy định với tổng trị giá khoảng 70.000 đồng, khách hàng sẽ nhận thêm phần quà tặng trị giá lên tới 21.000 đồng.

Sản phẩm áp dụng khuyến mãi:

Kem đánh răng P/S Bảo vệ 123 Baking Soda & Hương thảo 230g.

Kem đánh răng P/S Muối hồng & Hoa cúc 230g.

Danh mục quà tặng tự chọn (khách hàng chọn 1 trong 2 nhóm sản phẩm):

Nhóm nước ngọt chai 1.5L: Pepsi Cola, 7Up, Fanta vị cam hoặc Mirinda vị xá xị.

Pepsi Cola, 7Up, Fanta vị cam hoặc Mirinda vị xá xị. Nhóm kem ốc quế Celano: Hương vị Vani Socola, Vani Dâu hoặc Vani.

Đáng chú ý, chương trình áp dụng cho cả hình thức giao hàng tận nơi đối với các đơn hàng đặt qua kênh trực tuyến, giúp người tiêu dùng thuận tiện mua sắm ngay tại nhà trong suốt thời gian diễn ra ưu đãi.